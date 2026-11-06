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CRISE NO PARAGUAI Ueno Bank: como os brasileiros vão receber dinheiro de volta? Tire suas dúvidas Banco Central Paraguaio iniciou nesta sexta-feira a restituição dos clientes. Quem tinha depósito em dólar vai receber em guarani, moeda nacional

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O Banco Central (BC) do Paraguai começou a devolver nesta sexta-feira (6) o dinheiro dos correntistas do Ueno Bank que tiveram contas bloqueadas após a quebra do banco digital. Muitos brasileiros tinham recursos na instituição e ficaram sem saber se estão nessa lista. Afinal, como o BC vai devolver o dinheiro dos estrangeiros? Quanto tempo vai demorar?

Segundo o jornal paraguaio ABC, o BC iniciou a restituição dos depósitos de mais de 722 mil clientes. Cerca de 262 mil pessoas ficarão para uma segunda fase, mas a instituição assegurou que todos terão os recursos de volta. Tire suas dúvidas abaixo:

Quem vai receber primeiro?

O Ueno tinha 2,9 milhões de clientes, o que corresponde a cerca de 40% da população. Nem todos vão receber ao mesmo tempo. O primeiro grupo que receberá de volta os recursos deve cumprir estes quesitos:

Ter depósitos de até 10 milhões de guaranis paraguaios (cerca de R$ 8.840);



Não ter dívidas com a instituição;



Ter uma conta habilitada em outro banco ou financeira do país.

Quantas pessoas ficarão para a segunda etapa?

A primeira etapa da restituição contempla os clientes que já possuem contas em outras instituições financeiras, o que permite a transferência direta dos valores. Os 262 mil correntistas que utilizavam exclusivamente o Ueno Bank precisarão aguardar a próxima fase do processo.

As autoridades afirmam que, nesse caso, será necessário definir outra instituição financeira, que ficará responsável pela abertura de novas contas para esses clientes e pelo recebimento dos recursos.

A previsão é distribuir esses clientes entre os bancos que demonstrarem interesse em participar do mecanismo, permitindo que eles tenham acesso aos valores depositados.

De acordo com o presidente do Banco Central Paraguaio, Pedro Acosta, o grande volume de operações representa um desafio para os sistemas bancários. Sendo assim, o BCP optou por iniciar a restituição dos depósitos que exigem menos procedimentos burocráticos. Ou seja, pelos clientes que já possuem conta em outro banco.

Como os estrangeiros vão receber?

Os clientes estrangeiros também terão direito à restituição dos depósitos, confirmou o novo presidente do Banco Central do Paraguai. A questão foi levantada porque alguns correntistas de outras nacionalidades não conseguiram abrir contas em outras instituições financeiras, embora já fossem clientes do Ueno Bank.

Acosta esclareceu que tanto paraguaios como estrangeiros que não possuem contas em outros bancos serão atendidos em uma etapa posterior do processo, mas não precisou quando. Nessa próxima fase, instituições financeiras receberão uma lista com clientes que lhes serão destinados e ficarão responsáveis pela abertura automática de novas contas. Serão contas temporárias apenas para receber os recursos de volta.

Segundo as autoridades, a nacionalidade não será um critério de exclusão do mecanismo de garantia, assegurando que todos os depositantes terão direito a participar do processo de restituição.

Quem tiver depósito em dólar vai receber na mesma moeda?

O Banco Central Paraguaio informou que os clientes que mantinham depósitos em dólares receberão os valores em moeda nacional. Segundo as autoridades locais, a legislação paraguaia determina que o pagamento seja feito em guaranis.

E os clientes que têm empréstimos?

Os clientes que possuem empréstimos junto ao Ueno Bank também terão direito a participar do processo de restituição dos depósitos. No entanto, esses casos dependerão de uma etapa extra de verificação. Segundo o presidente do BC paraguaio, a inclusão desses correntistas não ocorreu na primeira lista porque é preciso verificar se existem parcelas em atraso.

Caso sejam identificadas dívidas vencidas, os valores correspondentes serão abatidos do montante a ser devolvido ao cliente.

“Se houver uma dívida em atraso, faremos o desconto antes de efetuar o pagamento”, esclareceu Acosta ao jornal ABC.

De acordo com o BC paraguaio, a medida tem como objetivo garantir que os valores restituídos correspondam efetivamente aos saldos devidos aos clientes, após a análise de eventuais pendências financeiras. Quem possui empréstimos será incluído nas próximas listas de pagamento, à medida que as verificações forem concluídas.

Como ficarão as dívidas dos cartões de crédito?

As dívidas relacionadas aos cartões de crédito do Ueno Bank terão tratamento distinto daquele aplicado aos empréstimos tradicionais. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do BCP informou que a carteira de cartões será objeto de uma negociação em uma segunda etapa, envolvendo outra instituição financeira.

Por essa razão, esses débitos não farão parte das listas de empréstimos que serão processadas nos primeiros cinco dias. Acosta acrescentou que está previsto que toda a carteira de cartões de crédito seja negociada, em uma segunda etapa, com outra instituição financeira. Assim, com uma eventual transferência, outra instituição financeira poderá assumir a administração da carteira e, consequentemente, a gestão das obrigações ainda pendentes dos clientes.

Como saber em qual banco o dinheiro estará disponível?

O BCP disponibilizou, em seu site, uma ferramenta de consulta para que os clientes possam identificar em qual instituição financeira foram alocados para receber os valores de seus depósitos. De acordo com o presidente do BCP, a previsão inicial era comunicar a distribuição por e-mail. No entanto, o procedimento foi alterado porque muitos clientes não se lembravam dos endereços eletrônicos cadastrados, informa o jornal ABC.

Por meio da plataforma, será possível consultar o banco responsável pelo pagamento e os valores correspondentes aos depósitos. O responsável pela intervenção na instituição, Julio Cristaldo, orientou os depositantes a acompanharem atentamente os comunicados oficiais do BCP e dos bancos envolvidos. Ele também destacou a importância de seguir as recomendações de segurança para evitar golpes e tentativas de fraude.

A restituição seguirá de forma gradual, com a inclusão de novos grupos de beneficiários. Os clientes que não possuem contas em outras instituições financeiras deverão aguardar a definição do banco para receber os recursos. Já aqueles que têm empréstimos passarão por uma análise prévia de suas obrigações financeiras.

Para verificar em qual banco os valores estarão disponíveis, os clientes podem acessar um dos três endereços eletrônicos:

www.bcp.gov.py/consultas-fgd

www.bcp.gov.py/consultas2-fgd

https://www.bcp.gov.py/fgd-pagos

Entenda o caso

Na terça-feira (3), o banco fechou as portas e bloqueou o acesso às contas bancárias e aos investimentos dessas pessoas. O comércio do país parou. Muitas pessoas ficaram sem poder fazer pagamentos ou receber recursos. Faltou dinheiro para coisas básicas, como pagar as compras do mercado ou a mensalidade da escola. Revoltados, os paraguaios foram protestar nas ruas de Assunção.

O episódio levou à prisão preventiva de oito executivos ou ex-executivos do banco e à renúncia do presidente e de mais dois diretores da autoridade monetária, além de desencadear uma crise política: com a crise do banco digital, o presidente Santiago Peña renunciou ao cargo.

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