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MULTIMODAL NORDESTE 2026 Último dia da Multimodal Nordeste começa com expectativa de consolidação de parcerias Expositores avaliam saldo positivo da feira e destacam crescimento do evento como vitrine para o setor logístico

O último dia da Multimodal Nordeste 2026 começou nesta quinta-feira (6) mantendo o ritmo de negócios e networking que marcou as edições anteriores. Empresas dos setores de logística, transporte, comércio exterior e tecnologia seguem recebendo clientes e parceiros no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com a expectativa de ampliar contatos comerciais antes do encerramento da feira.

Entre os expositores, a avaliação predominante é de que a edição deste ano consolidou o crescimento do evento e ampliou sua relevância para o mercado nordestino.

Para a diretora da CSK Log, Iara Freire, a estreia da empresa na Multimodal Nordeste superou as expectativas e reforçou o potencial da região para o setor de logística internacional.

“A experiência está sendo maravilhosa para a CSK. O Nordeste é um mercado com muito potencial de crescimento. Conseguimos excelentes contatos, conhecemos novos clientes e parceiros, e a feira supriu, de fato, as nossas expectativas”, afirmou.

Segundo ela, a participação no evento permitiu ampliar a presença da empresa em Pernambuco e em estados vizinhos.

“Não fizemos contatos apenas com empresas do Recife, mas também de cidades do entorno. Isso nos deixa muito animados e faz com que esse seja o primeiro de muitos anos participando da feira”, acrescentou.

Quem também destacou a evolução da Multimodal Nordeste foi Alceu Keller, diretor da NDD Log. Participante das últimas edições, ele afirmou que o crescimento do evento tem gerado resultados concretos para as empresas expositoras.

“A feira tem crescido muito ano após ano. Para nós é muito importante estar presente porque revemos parceiros, clientes e também fazemos novos negócios”, declarou.

O executivo lembrou que uma negociação iniciada durante a edição passada resultou em um cliente que retornou neste ano para reencontrar a equipe da empresa.

“No ano passado fechamos um negócio aqui na feira e o cliente voltou este ano ao nosso estande para nos agradecer e nos visitar. Isso mostra a importância desse ambiente para gerar relacionamento e oportunidades”, destacou.

Além do reencontro com clientes, Keller afirmou que a empresa também aproveitou a feira para apresentar novas soluções e prospectar novos parceiros.

“Conseguimos conversar com novos prospects, receber um bom volume de visitantes e apresentar as novidades que trouxemos para esta edição”, completou.

A Multimodal Nordeste 2026 reúne mais de 140 marcas expositoras e encerra sua programação nesta quinta-feira, consolidando-se como um dos principais eventos de logística, transporte e comércio exterior do Nordeste.



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