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IR Último dia para declarar o Imposto de Renda 2026 Quem não prestar contas com o Fisco pode receber multa e ficar com pendências no CPF

No último dia para entregar a declaração do Imposto de Renda (IR), contribuintes devem correr contra o tempo para acertar as contas com o Leão.

Às 23h59 de hoje termina o período para prestar as contas, mas é preciso ter cuidado para agilizar o processo evitando prejuízos.

Especialistas ouvidos pela Folha de Pernambuco reforçam a importância de preencher e enviar o documento até o fim do dia. Isso porque, quem não declara, pode receber multa.

O valor mínimo é de R$ 165,74, podendo alcançar o valor máximo de 20% do imposto devido. O CPF do contribuinte também pode ficar com pendências de regularização, sendo necessária a retificação ou a apresentação de declarações anteriores para sanar as pendências.

Uma alternativa, segundo o advogado tributarista Ivo Lima, é enviar logo o documento com as informações que tem e fazer a retificação no sistema o quanto antes para evitar complicações.

"A recomendação é entregar com o que tem e corrigir logo depois - no sábado, domingo, segunda-feira. O sistema é aberto 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então ele pode transmitir uma correção a qualquer tempo. Agora o importante é corrigir o quanto antes, porque se ele mandar com a informação errada, o risco de cair na malha é total", orientou.

Até o fechamento desta edição, a Receita Federal havia recebido 38.593.848 declarações de Imposto de Renda Pessoa. O número equivale a mais de 80% do total das 44 milhões de declarações previstas para este ano pelo Fisco.

Cuidados

Apesar da corrida para não perder o prazo e da possibilidade de atualizar o documento depois, é importante estar atento para evitar erros na declaração.

O contador e membro da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis Flávio Cesário alerta para os cuidados que o contribuinte deve tomar na hora do preenchimento e envio do Imposto de Renda.

"Um dos erros mais cometidos é não saber colocar corretamente os rendimentos no lugar certo, se é tributado, se é isento. Então a pessoa tem que tomar cuidado e obedecer ao que está no informe do rendimento. Se for o rendimento de empresa, onde vem o destaque do INSS, do 13º salário, é para colocar nos campos mais corretos. Se for o rendimento bancário, também vêm os rendimentos colocados nas fichas corretas", explicou.

O contador Paulo de Tarso também ressaltou que algumas informações são prioritárias para o contribuinte declarar no Imposto de Renda.

"Não podem faltar na declaração os rendimentos tributáveis, os pagamentos que você fez, principalmente os que são dedutíveis, sejam despesas médicas, plano de saúde, uma consulta, algum procedimento cirúrgico que você tenha feito. Algumas outras informações como rendimentos isentos de poupança, saldo na conta de poupança não vão te colocar na malha fina nessa ocasião", afirmou.

Requisitos

São obrigadas a declarar o Imposto de Renda pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 177.920, em 2025.

As pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade.

Restituição

O pagamento do primeiro lote acontece ainda hoje, com R$ 16 bilhões em créditos e 8.749.992 contribuintes contemplados.

O volume liberado neste lote representa 40% das restituições previstas para serem pagas este ano, tanto em valores quanto em número de contribuintes.

O crédito das restituições será realizado ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição financeira.

O segundo lote de restituição será liberado no dia 30 de junho e o terceiro em 31 de julho. Já o último lote, o quarto, será pago em 28 de agosto.

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