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período junino Último fim de semana antes do São João movimenta as vendas e altera horários do comércio no Recife Lojas do Centro abrirão normalmente no dia 23 e funcionarão de maneira facultativa no dia 24; shoppings terão horário especial

O último fim de semana antes do feriado de São João deve movimentar as vendas do comércio no Recife. A expectativa para todo o ciclo junino é ampliar em 2% as vendas deste ano, em relação ao mesmo período de 2025.



“Apostamos também nas compras de última hora para quem vai curtir o São João aqui ou vai viajar”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e também do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), Fred Leal. Entre os itens mais requisitados estão roupas, calçados, itens de maquiagem e acessórios para compor o look.

O representante do varejo também ressalta a movimentação no comércio por conta da participação do país nos jogos da Copa do Mundo. Segundo Fred, o torcedor quer a camisa verde e amarela, bandeira e outros itens para fazer a torcida. O São João e os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo vão alterar o funcionamento do comércio. Confira os horários no texto abaixo.

Forró itinerante

Uma ação no Centro, envolvendo um trio de pé de serra, vai animar ainda mais lojistas e o público. A intenção é criar um clima para o período junino e incentivar as vendas. O Império do Forró vai percorrer ruas a pé, levando muito forró nesta sexta-feira (19).

A Blitz de São João sairá às 11h da Praça Dom Vital e percorrerá Rua São José, Rua das Calçadas, Rua Santa Rita e retorna à Praça Dom Vital, vias do bairro de São José. A iniciativa é do Gabinete do Centro (Recentro), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

Confira o horário de funcionamento do comércio do centro do Recife e de shopping centers da Região Metropolitana no São João e nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026:

Centro do Recife e bairros:

19/06 (sexta-feira) - Funciona normal. O jogo será à noite (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - normal (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - Facultativo (São João e jogo do Brasil)

Shopping Recife

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

RioMar Recife

Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Boa Vista

Dia 19/06 - das 9h às 20h30 (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Tacaruna

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Plaza Shopping

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping ETC

Dia 19/06 - 09h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping de Afogados

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 20h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 17h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - fechado



Olinda

Shopping Patteo Olinda

Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Paulista

Paulista North Way Shopping

Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Camaragibe

Camará Shopping

Dia 19/06 - das 10h às 20h30 (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 10h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes

19/06 (sexta-feira) - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

23/06 (terça-feira) - das 9h às 19h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada

Dia 19/06 - das 9h às 21h (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)



Igarassu

Shopping Igarassu

Dia 19/06 - das 9h às 20h30 (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Moreno

Recife Outlet

Dia 19/06 - das 9h às 20h30 (jogo do Brasil)

Dia 23/06 - das 9h às 19h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 9h às 18h (São João e jogo do Brasil)

*Com informações da assessoria

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