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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Estas são as notícias mais atualizadas do conflito

Catar alerta sobre "conflito congelado" no Golfo

O governo do Catar anunciou sobre o risco de um “conflito congelado”, sem resolução, na região do Golfo.



Bahrein condena cinco pessoas por colaboração com o Irã

Cinco pessoas foram condenadas à prisão perpétua no Bahrein por colaboração com o Irão com o objetivo de cometer "atos terroristas", anunciou a Procuradoria-Geral.



EUA não podem mais ditar suas políticas a outros países, diz Irã

Os Estados Unidos não são mais capazes de determinar o que outros países devem fazer, afirmou nesta terça-feira (28) uma porta-voz do setor militar do Irã.

“Os Estados Unidos não estão mais em condições de ditar a sua política às nações independentes”, declarou o porta-voz do Ministério da Defesa, Reza Talaei Nik, segundo a televisão estatal.



Navio com GNL atravessou o Estreito de Ormuz

Um navio carregado de gás natural liquefeito (GNL) atravessou o Estreito de Ormuz, segundo a empresa de rastreamento marítimo Kpler.

O navio, de 290 metros de comprimento, carregou suas mercadorias na ilha de Das, nos Emirados Árabes Unidos, em 2 de março, e desligou seu transponder AIS no fim de março, durante um mês, antes de voltar a emitir sinais na segunda-feira, perto da costa da Índia.



Israel ordena saída de moradores no sul do Líbano

O Exército israelense planejou a evacuação de vilarejos no sul do Líbano, um anúncio que costuma preceder bombardeios.



Diretor do Mossad elogia operações "revolucionárias" no Irã e Líbano

O diretor do Mossad, serviço secreto externo de Israel, David Barnea, celebrou os sucessos de seus agentes e qualificou-se como "revolucionárias" nas operações efetuadas no Irã e no Líbano.



Petróleo opera em alta

Os preços do petróleo subiam nesta terça-feira à espera de uma avaliação do presidente americano, Donald Trump, de uma proposta iraniana que, segundo relatos, reabriria o Estreito de Ormuz e acabaria com a guerra.

O Brent do Mar do Norte, referência para o mercado internacional, avançava 1% e era negociado a 109,27 dólares por barril. O seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), também avançou 1%, a 97,32 dólares.



EUA exame proposta iraniana

Uma nova proposta iraniana para encerrar a guerra está sendo comprovada, declarou à porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após informações de que o Irã apresentou uma nova iniciativa aos mediadores paquistaneses.

O secretário de Estado, Marco Rubio, declarou ao canal Fox News que a proposta iraniana “é melhor do que pensávamos que iriam apresentar”, embora tenha insistido que qualquer acordo deverá impedir que Teerã desenvolva uma bomba atômica em algum momento.



Irã revisa número de mortos em bombardeio contra escola

O bombardeio de uma escola iraniana no primeiro dia da guerra no Oriente Médio matou 155 pessoas, incluindo 120 crianças, segundo um balanço revisado para baixo divulgado nesta terça-feira pela televisão estatal IRIB.

O Irã informou em março que o bombardeio de 28 de fevereiro provocou 175 mortes.



Quatro mortos em ataques israelenses no Líbano

Os ataques israelenses no sul do Líbano mataram quatro pessoas e feriram 51, incluindo três crianças, na segunda-feira, informou o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense bombardeou vários locais no sul do Líbano em busca de atingir "locais de infraestrutura do Hezbollah", o movimento armado pró-Irã que atua no país.



Chefe do Exército israelense diz que os combates poderiam continuar em 2026 em várias frentes

O chefe do Estado-Maior de Israel, tenente-general Eyal Zamir, anunciou nesta segunda-feira que é provável que o Exército israelense combata em múltiplas frentes em 2026, enquanto trava guerras contra o Irã e o grupo militante libanês Hezbollah.

“Desde 7 de outubro de 2023, o exército está envolvido em combates no âmbito de uma campanha contínua em várias frentes (...) É provável que 2026 seja outro ano de combates em todas essas frentes”, afirmou, em referência ao ataque do Hamas contra Israel que desencadeou a guerra em Gaza.



Agência da ONU se opõe ao pedágio em Ormuz

O chefe da agência marítima da ONU, Arsenio Domínguez, reafirmou que não existe "nenhuma base legal" para cobrar pedágio pela travessia do Estreito de Ormuz, que o Irã diz querer instaurar.

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