A- A+

ENERGIA Últimos dias: Neoenergia Pernambuco oferta descontos para quitar contas de luz atrasadas Campanha de negociação termina na próxima quarta-feira (31), com descontos que podem chegar a 90% e parcelamento em até 21 vezes, com adesão 100% online

Faltam poucos dias para o fim da campanha especial da Neoenergia Pernambuco que oferece descontos exclusivos para clientes com contas de energia em atraso em todo o estado.

A ação, que faz parte da Campanha de Negociação 2025, acaba nesta quarta-feira (31) e pode garantir abatimentos que chegam a até 90% do valor da dívida, dependendo do perfil do débito.

A iniciativa é voltada para clientes de baixa tensão, das classes residencial, comercial, baixa renda e rural, que possuam contas em atraso há mais de um ano. Além da redução de juros e multas, em muitos casos o desconto também incide sobre o valor principal do consumo.

Outro diferencial da campanha é a facilidade no pagamento. Após a simulação, o cliente pode optar pelo pagamento à vista via pix ou parcelar o débito no cartão de crédito em até 21 vezes, com juros da operadora.

Todo o processo pode ser feito de forma 100% online, sem necessidade de deslocamento.

“Essa campanha foi pensada para quem infelizmente acumulou contas e precisa de uma solução real. Estamos oferecendo descontos altos, prazos longos e um processo simples, que pode ser feito pelo celular. Mas o prazo está acabando”, alerta Gustavo Santos, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.

A negociação pode ser feita pelo Portal de Negociação da Neoenergia Pernambuco ou de forma presencial em uma das lojas de atendimento espalhadas pelo estado.

A distribuidora orienta que os clientes não deixem para a última hora, já que a procura aumenta significativamente nos dias finais da campanha.

Veja também