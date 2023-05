Últimos dias para contribuinte declarar o IR 2023

A- A+

Com o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2023, ano base 2022, terminando na próxima quarta-feira (31), a Receita Federal contabiliza que quase 32 milhões de contribuintes já acertaram as suas contas até a última sexta-feira (26). Em Pernambuco, foram mais de 840 mil declarações. A expectativa é que 39,5 milhões de declarações sejam entregues até o prazo final.

Em relação à declaração, é importante que o contribuinte saiba o modelo tributário que vai adotar: o completo ou simplificado. A escolha vai depender das despesas que a pessoa possui para deduzir. Contribuintes com dependentes e despesas com educação, plano de saúde, escola e previdência privada do tipo PGBL tendem a optar pelo completo porque possuem muitas despesas dedutíveis.

Já quem não possui essas despesas pode ser mais vantajoso adotar o modelo simplificado, Neste modelo, o preenchimento aplica um desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34.

Ao fazer a escolha, o consultor tributário e membro da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, Flávio Cesário, pondera que não há como retificar o modelo da declaração simplificada ou completa após o envio. “Caso o contribuinte tenha optado pelo modelo de restituição simples, a retificação só poderá ser feita dessa forma. O mesmo se aplica ao modelo completa”.

Importar

dados



Outro ponto que auxilia quem deixou para a semana final a não correr risco na hora de enviar a declaração é importar a declaração pré-preenchida com informações dos exercícios anteriores. “Para isso, basta o contribuinte fazer a senha no gov.br ou o certificado digital para fazer a importação da declaração pré-preenchida que assegurará o contribuinte que as informações passadas para a RFB em seu nome estão corretas”.

Ele alerta que caso até o dia 31, o contribuinte ainda não esteja com toda a documentação para efetivar o envio, deverá enviar com as informações que têm e fazer a retificação após o período.

"Caso a entrega da declaração do IRPF 2023 seja realizada em atraso, ele fica sujeito a multa de, no mínimo R$ 165,74, limitada a 20% do valor do imposto de renda”, esclarece. O especialista adverte que mesmo que não esteja obrigado a declarar, mas teve imposto retido, o contribuinte deve fazer a declaração para restituir os valores descontados.

Todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal. Até porque existe ainda o risco de cair na malha fina. Isso significa que quando você enviou o seu ajuste anual, ele passou por uma análise dos sistemas da Receita onde foram verificadas as suas informações e comparadas com aquelas fornecidas por outras entidades (terceiros), que também tem que prestar informações à Receita: empresas, instituições financeiras, planos de saúde e outros.

Se for encontrada alguma diferença entre as informações apresentadas por você em relação às informações apresentadas por terceiros, a sua declaração será separada para uma análise mais profunda, é o que se chama de Malha Fiscal ou "malha fina" como é popularmente conhecida).



Dados

equivalentes



De acordo com o contator e sócio da Matriz Contábil, Paulo Marostica, “quando alguém cai na malha fina, significa que foram encontradas inconsistências, omissões ou indícios de irregularidades na declaração apresentada. Isso acontece porque parte dos dados informados na declaração, tanto pelo contribuinte quanto pelas suas fontes pagadoras, são cruzados no sistema e precisam ser equivalentes”, explica o contador.

Marostica dá o exemplo de uma empresa que envia os dados de remuneração do seu funcionário que é contribuinte e que, na hora de declarar, deverá informar sua renda anual para a Receita Federal. As duas informações, tanto do empregador quanto do empregado, devem ser iguais.

“Outro exemplo são as imobiliárias que precisam declarar o aluguel que o proprietário do imóvel recebe. Todas estas informações são cruzadas e, ao sinal de divergência, uma das partes ou as duas partes são chamadas para provar documentalmente”, aponta.

Outras razões que podem levar o contribuinte para a malha fina incluem erros de preenchimento, omissão de rendimentos e suspeitas de fraudes ou sonegação de impostos. “É possível que o contribuinte cheque através do portal e-CAC ou do site www.gov.br se a sua declaração caiu na malha fina. A Receita Federal pode mandar cartas físicas também, mas como vivemos uma época de muitos golpes, é sempre mais seguro checar e seguir as orientações dos portais oficiais do governo”, explica Marostica.



Documentos

de comprovação



Segundo o contador, se o contribuinte tem certeza de que declarou tudo corretamente e tem o lastro documental, a partir do dia 1º de janeiro de 2024 a Receita Federal permitirá que seja feita a comprovação dos dados enviados através de explicações online e/ou envio de documentação. “No entanto, se o contribuinte não dispõe de todos os documentos, é mais vantagem retificar”, orienta.

Quando um contribuinte é selecionado para a malha fina e não faz a comprovação nem retificação, pode enfrentar consequências como o pagamento de multas e juros sobre o imposto devido, além de possíveis processos de fiscalização e até mesmo ações judiciais, caso sejam constatadas fraudes ou irregularidades graves.

