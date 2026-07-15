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Neoenergia Últimos dias para negociar dívidas com até 90% de desconto na conta de energia Campanha da Neoenergia Pernambuco entra na reta final e oferece condições inéditas; negociação pode ser feita online ou parcelada em até 21 vezes no cartão de crédito

Faltam poucos dias para o encerramento da Campanha de Negociação 2026 da Neoenergia Pernambuco. Até o dia 31 de julho, clientes com contas de energia em atraso há mais de um ano poderão regularizar seus débitos com descontos de até 90%, além de opções de pagamento facilitadas, incluindo PIX e parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito. A negociação pode ser realizada de forma totalmente online ou em qualquer loja de atendimento da distribuidora no Estado.

A campanha é destinada aos clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que possuam faturas vencidas há mais de um ano. As negociações podem ser realizadas de forma totalmente online, por meio do portal, ou presencialmente em qualquer loja de atendimento da Neoenergia Pernambuco em todo o Estado.

Além da redução de juros e multas, alguns consumidores podem receber descontos também sobre o valor principal da dívida, tornando a negociação ainda mais atrativa. Após consultar as faturas elegíveis no portal, o cliente visualiza automaticamente as condições disponíveis para o seu caso.

“Estamos na reta final da campanha e queremos reforçar que esta é uma oportunidade única para os clientes regularizarem seus débitos com condições inéditas. É a ação mais vantajosa que a Neoenergia Pernambuco já realizou, com descontos que podem chegar a 90% e parcelamento facilitado. Nossa orientação é que os consumidores não deixem para os últimos dias, evitando filas e garantindo mais tranquilidade para negociar”, afirmou o gerente comercial da Neoenergia Pernambuco, Gustavo Santos.

Todo o processo de negociação foi desenvolvido para ser simples, rápido e seguro, permitindo que o cliente resolva sua situação financeira sem sair de casa, utilizando apenas o celular ou computador.

Com a proximidade do encerramento da campanha, a expectativa da distribuidora é de aumento na procura pelos canais de negociação. Por isso, a recomendação é aproveitar imediatamente as condições especiais antes do término da ação, em 31 de julho.

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