guerra na ucrânia Um ano após a invasão, oligarcas russos fogem das sanções Muitos oligarcas usam suas fortunas para entrar com ações legais contra as sanções no Reino Unido e na UE

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia há um ano, os países ocidentais adotaram sanções contra oligarcas russos próximos ao presidente Vladimir Putin, congelando contas bancárias e confiscando propriedades ou iates de luxo.

No entanto, muitos bilionários russos tentam contornar e/ou combater as sanções na esperança de melhorar sua situação.

As autoridades congelaram cerca de 18,4 bilhões de libras (US$ 22,9 bilhões, cerca de R$ 118 bilhões ) de ativos russos no Reino Unido e 17 bilhões de euros (US$ 18,11 bilhões, R$ 92,8 bilhões) na União Europeia (UE).

Ofensivas legais

Esses empresários de elite geralmente permanecem discretos, mas alguns lançaram uma contraofensiva legal, enquanto outros buscam refúgio em países livres de sanções.

O banqueiro russo Petr Aven insiste que não tem "relação financeira ou política" com o Kremlin.

Atualmente, ele pede ao governo britânico que lhe conceda 60 mil libras por mês de suas contas congeladas para atender às necessidades de sua família.

Aven, que cofundou a empresa de capital privado LetterOne com os colegas oligarcas Mikhail Fridman e German Khan, estabeleceu-se na Letônia, onde tem nacionalidade.

Muitos oligarcas, como Aven, Fridman, Khan, assim como Roman Abramovich e Alisher Usmanov, usam suas fortunas para entrar com ações legais contra as sanções no Reino Unido e na UE.

O magnata do alumínio Oleg Deripaska, cuja fortuna pessoal caiu para US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões) no ano passado, segundo a revista Forbes, está processando Washington por causa das sanções dos EUA.

Um hotel Deripaska na Rússia foi confiscado, segundo a imprensa, depois que descreveu a invasão russa da Ucrânia como uma "guerra".

O Kremlin diz que é uma "operação especial".

Chelsea

Abramovich, talvez o oligarca mais conhecido, inicialmente procurou mediar as negociações de paz entre Moscou e Kiev e promover boas relações com o Ocidente, mas ainda assim foi forçado a vender seu clube de futebol inglês, o Chelsea.

Abramovich, que tem cidadania israelense, já esteve várias vezes em Israel, Emirados Árabes Unidos e Turquia, países que não adotaram sanções contra a elite russa.

Dubai também abriu os braços para ele e tem até um distrito chamado "Pequena Moscou".

Abramovich perdeu metade de sua fortuna, que teria caído para 7 bilhões de dólares (cerca de R$ 36,1 bilhões), segundo a mídia.

Fridman, nascido na Ucrânia, optou por permanecer em Londres, confirmou seu advogado à AFP. Segundo a imprensa, ele foi visto bebendo champanhe em um teatro.

"Tempos melhores"

Esses empresários de elite ainda possuem quantias substanciais de dinheiro.

"É difícil dizer quanto de seu patrimônio sofreu porque não sabemos quanto eles tinham", disse à AFP Jodi Vittori, professor da Universidade de Georgetown.

Congelar propriedades em Londres não é fácil, já que os ativos geralmente são mantidos em paraísos fiscais por meio de fundos anônimos, empresas de fachada ou familiares.

Cerca de 52 mil propriedades britânicas pertencem a investidores desconhecidos, alguns próximos ao Kremlin, disse a Transparência Internacional do Reino Unido em um relatório recente.

"Ainda parece haver muitas maneiras de contornar as sanções ", concluiu Duncan Hames, chefe de política dessa organização anticorrupção.

"Nós assumimos que eles estão esperando por dias melhores".

Sanções importantes

Os bilionários podem não ter influência direta sobre o Kremlin e como ele conduz a guerra na Ucrânia, mas seu papel indireto é fornecer ajuda vital, disse Vittori.

Isso inclui o fornecimento de mercenários, segundo o professor, que citou como exemplo o presidente do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

"A importância (dos oligarcas) não é apenas ter influência, mas fazer certas coisas para o governo russo: fornecer mercenários, minerais essenciais para a máquina de guerra (e) lavar dinheiro para o governo ou para o próprio Putin", acrescentou.

"Portanto, aplicar sanções a eles ainda é importante", disse Vittori, um acadêmico especializado em política internacional e segurança.

