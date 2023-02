Um ano após início de guerra na Ucrânia, oligarcas russos estão US$ 67 bi "mais pobres"

A- A+

Os 23 bilionários russos incluídos no ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo tinham um patrimônio líquido combinado de US$ 339 bilhões em 23 de fevereiro de 2022, um dia antes de as forças de Vladimir Putin invadirem a Ucrânia.

Um ano depois, com o conflito longe de ter fim, os ricos e poderosos da Rússia perderam US$ 67 bilhões de suas fortunas coletivas, uma queda de 20% que supera em quatro vezes o valor restante no Índice de Bilionários da Bloomberg.

O maior perdedor é Alexey Mordashov, o principal acionista da Severstal, uma das maiores siderúrgicas da Rússia. O executivo perdeu US$ 6,7 bilhões de seu patrimônio líquido desde a invasão da Ucrânia por tropas russas. Mesmo assim, com estimados US$ 19,8 bilhões, Mordashov ainda é a quarta pessoa mais rica do país.

A segunda maior queda atingiu outro magnata do aço, Vladimir Lisin. A fortuna do presidente do conselho da Novolipetsk Steel encolheu US$ 5,8 bilhões no último ano, para US$ 20,5 bilhões.

Por outro lado, Andrey Guryev ganhou US$ 2,1 bilhões desde o início da guerra, graças à valorização do preço das ações da PhosAgro, uma das maiores fabricantes de fertilizantes fosfatados da Europa. Guryev é o fundador da empresa e, sua família, a maior acionista.

No entanto, uma análise dos ultrarricos da Rússia sugere que as várias rodadas de sanções impostas por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia tiveram um efeito limitado de longo prazo. De fato, o patrimônio líquido coletivo dos bilionários despencou apenas algumas semanas após a invasão, caindo US$ 92 bilhões, para US$ 248 bilhões em 9 de março de 2022.

Sem dúvida, as sanções atingiram outros pontos problemáticos.

Roman Abramovich foi obrigado a colocar à venda seus valiosos bens de Londres, incluindo o Chelsea Football Club. Mikhail Fridman disse que estava “em choque” depois que seu advogado lhe explicou que as sanções significavam proibições de viagens e contas congeladas. Viktor Vekselberg teve seu superiate Tango, de US$ 90 milhões e 78 metros, apreendido pela Espanha em abril a pedido dos EUA.

Mais recentemente, autoridades americanas buscam rastrear obras de arte que foram compradas ou vendidas por oligarcas russos. Abramovich, Vekselberg e Andrey Melnichenko estavam entre os citados em intimações de promotores federais em Nova York, exigindo que casas de leilões de luxo entreguem registros de vários anos, informou a Bloomberg News no início deste mês.

