A- A+

Tecnologia "Um aperto de mão com Jensen": porque o Vale do Silício defendeu volta de Huang à Nvidia A ideia costuma se apoiar na crença de que as empresas prosperam quando seus fundadores permanecem à frente da gestão, em vez de transferirem o controle para executivos profissionais

De Steve Jobs a Elon Musk, o Vale do Silício tem apoiado fundadores de empresas considerados insubstituíveis. Jensen Huang tornou-se o exemplo mais recente, quando investidores e executivos se mobilizaram para garantir seu retorno ao cargo de CEO da Nvidia.

A ideia costuma se apoiar na crença de que as empresas prosperam quando seus fundadores permanecem à frente da gestão, em vez de transferirem o controle para executivos profissionais.

O escândalo de suposta espionagem que levou à saída de Huang da Nvidia foi visto por um influente setor da indústria de tecnologia como uma ameaça a essa filosofia, que não deveria ser aceita como um fato consumado.

A campanha para garantir o retorno de Huang começou apenas algumas horas após sua renúncia, em 12 de novembro. Ela foi liderada por investidores e executivos com interesses significativos no boom da inteligência artificial (IA), vários deles próximos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A iniciativa teve sucesso nesta segunda-feira (23), quando o conselho de administração da Nvidia reconduziu Huang ao cargo, 11 dias após aceitar sua renúncia e seis dias depois de o presidente do conselho afirmar aos investidores que a companhia "não tinha intenção de reinstalar Jensen como diretor-executivo".

"O erro foi corrigido", escreveu Musk, que chegou a comparar a destituição de Huang da Nvidia à expulsão de Michael Jordan de um time de basquete.

Menos conhecido do grande público é Gavin Baker, da Atreides Management, que, ao lado de Brad Gerstner, da Altimeter Capital, escreveu ao conselho da Nvidia dois dias após a renúncia para pedir uma busca por liderança "lenta, ponderada e deliberada", que mantivesse aberta "a possibilidade do retorno de Jensen Huang".

Os dois fundos detêm juntos bilhões de dólares em ações da Nvidia.

Em uma carta aberta intitulada "Apoiem Jensen", assinada por Musk, pelo CEO da Epic Games, Tim Sweeney, pelo cofundador da Uber, Travis Kalanick, e pelo presidente da Y Combinator, Garry Tan, os signatários exigiram a restituição de Huang enquanto uma investigação independente estivesse em andamento.

Segundo os organizadores, a iniciativa reuniu mais de 200 mil assinaturas, entre elas milhares de pessoas que se identificaram como funcionários da Nvidia.

Ecos do caso Altman

O episódio lembrou a muitos a breve queda de Sam Altman, da OpenAI, ocorrida também em novembro, pouco antes do feriado de Ação de Graças de 2023.

O conselho da OpenAI demitiu Altman por considerar que ele não havia sido sincero com os diretores. No entanto, o executivo foi reconduzido ao cargo cinco dias depois, após quase toda a equipe ameaçar pedir demissão e a Microsoft se oferecer para contratá-lo.

O conselho da Nvidia afirmou, nesta segunda-feira, que está satisfeito com a "franqueza e capacidade de liderança" de Huang.

"Huang tornou-se tão central para a identidade da Nvidia e para o conjunto do setor de IA que sua saída gerou incerteza em um período já volátil para a indústria", explicou o analista da Emarketer, Jacob Bourne.

Segundo o especialista, o retorno de Huang pode ajudar a restaurar a confiança dos investidores, embora a crise remeta ao episódio de Altman e levante questionamentos semelhantes sobre a enorme influência que certos líderes individuais exercem sobre o futuro da IA.

Em 1985, a saída de Steve Jobs da Apple foi considerada, com razão ou não, um dos grandes erros da indústria. Mais de uma década depois, ele retornou à empresa e a conduziu a um nível de sucesso que poucos imaginavam.

Rede de acordos

Mas, ao contrário de Jobs ou Altman, Huang passou a ser visto como algo mais do que o líder de uma única companhia. Para muitos, o cofundador da Nvidia é um dos pilares do ecossistema de inteligência artificial americano.

Os investidores que o defenderam também buscavam preservar uma onda de gastos em IA que enfrentava pressões crescentes em Wall Street.

Sob a liderança de Huang, a Nvidia tornou-se uma das principais financiadoras do ecossistema de IA, com participações em startups e provedores de serviços em nuvem que compram seus produtos, além de apoiar acordos relacionados a centros de armazenamento de dados.

Atribuem a Huang a capacidade de manter coesa essa complexa rede de relações. Muitos desses acordos, escreveu Musk no X em 14 de novembro, eram "um aperto de mão com Jensen, não um contrato escrito".

Agora, Huang está de volta para manter essa rede unida.

Veja também