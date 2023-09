A- A+

cingapura Um dos melhores aeroportos do mundo vai trocar o passaporte pelo reconhecimento facial. Veja qual é O Changi, de Cingapura, permitirá que passageiros usem dados biométricos para passar pela imigração, despachar bagagens e embarcar

A partir do ano que vem, viajar por um dos melhores aeroportos do mundo deve ficar ainda mais fácil. Segundo reportagem da CNN, o Aeroporto Changi de Cingapura, eleito o melhor do mundo, permitirá que os passageiros deixem a cidade-estado sem a necessidade de apresentar o passaporte. Graças à tecnologia, poderão cruzar os portões de embarque usando apenas dados biométricos, como o reconhecimento facial.

Durante sessão do parlamento realizada na última segunda-feira, durante a qual foram aprovadas várias alterações na Lei de Imigração do país, a ministra das Comunicações, Josephine Teo, anunciou que Cingapura será um dos primeiros países do mundo a introduzir a liberação de imigração automatizada e sem passaporte.

A tecnologia biométrica e o software de reconhecimento facial já estão sendo usados no Aeroporto da Changi (operadora daquele país que opera vários terminais no mundo, incluindo o Galeão, no Rio de Janeiro) em pistas automatizadas nos pontos de controle de imigração.

Mas, segundo a ministra, as mudanças a serem feitas reduzirão a necessidade de os passageiros apresentarem seus documentos repetidamente nos pontos de contato, agilizando todo o processo.

A ministra explicou que a biometria será usada para criar um "token único de autenticação" que será empregado em vários pontos de contato automatizados, desde o despacho de bagagens até a liberação da imigração e o embarque, eliminando a necessidade de documentos de viagem físicos, como cartões de embarque e passaportes.

Josephine enfatizou, no entanto, que os passaportes ainda serão necessários em muitos países fora de Cingapura que ainda não oferecem o serviço de liberação sem o documento.

O Changi de Cingapura recuperou em 2023 o título de melhor aeroporto do mundo, depois de perder seu longo reinado para o Aeroporto de Catar por dois anos consecutivos durante o auge das restrições de viagens devido à pandemia de Covid 19, de acordo com o ranking anual do Skytrax World Airport Awards.

O terminal também é um dos mais movimentados do mundo, atendendo a mais de 100 companhias aéreas que voam para 400 cidades em cerca de 100 países e territórios em todo o mundo. Em junho, movimentou 5,12 milhões de passageiros, ultrapassando a marca de cinco milhões pela primeira vez desde janeiro de 2020, quando ocorreu a pandemia de Covid-19.

O Aeroporto de Changi está projetando um retorno aos níveis pré-pandêmicos de passageiros e tráfego aéreo e expressou esperanças de que o próximo sistema biométrico ajude a tornar o fluxo de passageiros mais suave.

