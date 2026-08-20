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Pesquisa Um em cada três brasileiros não tem reserva para imprevistos, aponta levantamento Pesquisa da ANBIMA mostra que parte das famílias perderia toda a reserva em até seis meses; especialista explica por que aumento da renda nem sempre se transforma em segurança financeira

Ganhar mais não significa necessariamente estar mais protegido financeiramente. Levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em parceria com o Datafolha, mostra que 31% dos brasileiros não possuem dinheiro guardado para enfrentar gastos inesperados. Entre os 69% que afirmam ter alguma reserva, 43% consumiriam todo o valor em até seis meses. A pesquisa aponta ainda que 36% da população possui algum investimento financeiro.

Os números ajudam a evidenciar uma diferença importante na organização das finanças pessoais: renda, reserva financeira e patrimônio não são a mesma coisa. Mesmo pessoas que recebem bons salários ou tiveram aumento de renda podem continuar vulneráveis a imprevistos quando as despesas crescem no mesmo ritmo dos ganhos.

Para a contadora e consultora financeira Angelina Moura, especialista em Investimentos, Finanças e Banking, um dos primeiros pontos que devem ser observados é quanto do crescimento da renda efetivamente se transforma em capacidade de poupança.

“É muito comum a renda crescer e o padrão de vida acompanhar esse crescimento imediatamente. A pessoa passa a consumir serviços melhores, troca de carro, viaja mais ou assume novas despesas. Não há problema em melhorar a qualidade de vida. O alerta aparece quando todo o ganho adicional é absorvido pelo consumo e a capacidade de formar reserva ou patrimônio continua praticamente a mesma”, explicou.

Esse movimento pode ocorrer depois de uma promoção, da mudança para um emprego com remuneração maior, do crescimento de um negócio ou simplesmente da evolução profissional ao longo dos anos. Como as novas despesas costumam ser incorporadas gradualmente ao cotidiano, a percepção de que o orçamento ficou mais comprometido nem sempre acontece de imediato.

Na prática, alguém pode ter uma renda considerada alta, manter um padrão de vida confortável e, ainda assim, enfrentar dificuldades diante de uma perda temporária de receita, uma emergência médica ou uma despesa inesperada de maior valor. Para Angelina, avaliar a saúde financeira exige olhar além do salário mensal.

“Uma renda boa não significa automaticamente segurança. É preciso entender quanto desse dinheiro já está comprometido, quanto consegue permanecer disponível, se existe uma reserva para imprevistos e se a família está conseguindo construir recursos para os objetivos dos próximos anos”, afirmou.

Outro ponto de atenção está na própria composição do patrimônio. Uma família pode possuir imóveis, veículos ou outros bens de valor e, ao mesmo tempo, ter poucos recursos com liquidez para responder a uma emergência. Por isso, a análise financeira precisa considerar não apenas o volume acumulado, mas também a função de cada recurso dentro do planejamento familiar.

A pesquisa da ANBIMA mostra ainda que 36% dos brasileiros possuem algum investimento financeiro. Para Angelina, porém, escolher uma aplicação não deve ser necessariamente o primeiro passo de quem deseja começar a construir patrimônio.

Antes de decidir onde investir, a orientação é entender como o orçamento está organizado, conhecer as receitas e despesas, identificar compromissos fixos, avaliar a existência de uma reserva e definir quais objetivos precisam ser financiados no curto, médio e longo prazo.

“Investimento é uma ferramenta. Antes de escolher onde colocar o dinheiro, é preciso saber para que aquele recurso será utilizado. Uma reserva para emergências tem uma função diferente do dinheiro destinado à aposentadoria, à compra de um imóvel ou a outro projeto de longo prazo. A estratégia precisa começar pelo objetivo e pela realidade financeira da pessoa”, explica.

O planejamento também pode ajudar quem passou recentemente por um aumento de renda. Em vez de incorporar automaticamente todo o valor adicional ao consumo, a pessoa pode estabelecer previamente quanto será direcionado à melhora do padrão de vida e quanto poderá ser reservado para objetivos futuros.



Segundo Angelina, a estratégia não significa abrir mão de aproveitar o dinheiro ou estabelecer cortes indiscriminados no orçamento. A ideia é evitar que o crescimento das despesas impeça a formação de uma estrutura financeira mais segura.

“O objetivo não é deixar de viver melhor quando a renda aumenta. É conseguir fazer escolhas. Uma parte pode ser usada para melhorar a qualidade de vida hoje e outra para construir aquilo que a família deseja ter amanhã. Quando existe planejamento, o aumento da renda passa a representar não apenas mais capacidade de consumo, mas também uma oportunidade de construir segurança e patrimônio”, destaca.

Para a especialista, um sinal importante é observar se, ao longo dos anos, a capacidade de guardar recursos acompanha a evolução profissional e financeira. Quando a renda cresce, mas o patrimônio, a reserva e a capacidade de poupança permanecem praticamente inalterados, pode ser necessário rever a forma como o orçamento está distribuído.

“Construir patrimônio não depende apenas de ganhar mais. Depende da capacidade de transformar parte da renda de hoje em segurança e possibilidades para o futuro”, conclui Angelina.

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