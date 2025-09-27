S�b, 27 de Setembro

Recuperação judicial

"Um ou dois setores da economia podem estar abusando de recuperação judicial", diz Haddad

Declaração foi dada em entrevista ao podcast 3 Irmãos

Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou uma suspeita de que "um ou dois setores da economia" estejam abusando do instrumento da recuperação judicial - processo previsto em lei para socorrer empresas em crises financeiras.

"Tem um ‘abusozinho’ do uso da recuperação judicial em alguns setores, que a gente está analisando com mais calma, que nunca teve esse tipo de coisa", disse Haddad ao ser perguntado sobre uso abusivo de recuperação judicial, citando em seguida que a suspeita existe em cima de "um ou dois setores".
 

Ele deu entrevista ao vivo ao Podcast 3 Irmãos, transmitida pela internet. "Tem coisa que você tem certeza que está acontecendo, e tem coisa que você suspeita que está acontecendo", afirmou o ministro, que não citou quais são os segmentos em que há suspeitas.

A fala de Haddad ocorreu em um contexto em que o ministro falava de medidas para combater a corrupção e fraudes tributárias no Brasil. Ele citou a operação da Polícia Federal, na sexta-feira, 26, na Refinaria de Manguinhos (Refit), no Rio, que reteve cargas de quatro navios que transportavam óleo diesel do exterior com destino ao Rio de Janeiro e a São Paulo.

O chefe da Fazenda repetiu que o governo vai criar uma delegacia na Receita Federal para combater o crime organizado. "Tem que punir, mas tem que sufocar a grana, tem que secar o dinheiro porque se não o negócio se reproduz como se fosse um tumor", declarou Haddad.

 

 

