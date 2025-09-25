A- A+

conquista Um Telecom recebe o Selo RH de Impacto por programa de desenvolvimento de talentos Pelo segundo ano consecutivo, empresa alcança a honra por programa voltado para a formação profissional e pessoal de jovens em tecnologia

A Um Telecom conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo RH de Impacto, concedido pelo Porto Digital e pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Pernambuco (Assespro PE/PB). O prêmio busca reconhecer empresas que realizam ações de propósito e inclusão social junto aos estudantes do Embarque Digital, programa desenvolvido pelo Porto Digital em parceria com a Prefeitura do Recife.

“ É um orgulho ver nossas empresas se destacarem não apenas em inovação tecnológica, mas também em boas práticas de gestão de pessoas. Contar com a Um Telecom, especialmente na retenção de talentos formados pelo Embarque Digital, realça o comprometimento do distrito com a entrega e o retorno de soluções tecnológicas de alto impacto para o Recife”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O programa premiado, Estágio do Futuro, combina a formação acadêmica com a prática profissional, oferecendo encontros mensais conduzidos pela equipe de Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO) para fortalecer habilidades comportamentais e apoiar o crescimento pessoal dos participantes.

“Para a companhia, o selo é mais que um certificado, é a prova de que o investimento em inclusão e desenvolvimento gera resultados duradouros para o negócio e para a sociedade”, afirma Rui Gomes, CEO da Um Telecom.

Uma das jovens que participou do Estágio do Futuro é Swayne Vitória. Ela ingressou na Um Telecom em 2023, após concluir o Embarque Digital, e um ano após foi efetivada.

“Já tinha interesse na área de tecnologia e decidi fazer o Embarque Digital logo após terminar o Ensino Médio. Vi que era uma oportunidade para começar e para ingressar na faculdade. Soube da vaga na Um Telecom através de um canal do Porto digital e me inscrevi”, conta Swayne Vitória. Ela ingressou no setor comercial de ISP na empresa e hoje está na TI. “Sempre mostrei interesse dentro da empresa na área da tecnologia. Quando apareceu uma oportunidade, já fui encaminhada”, relata.



