Quina Uma aposta em Pernambuco acerta cinco números da Mega-Sena e recebe quase R$ 35 mil A jogada foi feita em Cabrobó, no Sertão do Estado

O sorteio do concurso 2654 da Mega-Sena desta quinta-feira (9) contemplou uma aposta de Pernambuco com cinco números da sorte. Uma pessoa de Cabrobó, no Sertão do Estado, irá receber o prêmio no valor de R$ 34.857,25.

A aposta que vai receber a quina foi simples, feita na a casa lotérica A Sorte II, localzada no centro do município.

Os números sorteados foram: 11-17-23-36-47-51. Uma pessoa, em Florianópolis, acertou seis números e ganhou o prêmio de R$ 11.906.870,24.

