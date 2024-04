Uma aposta acerta cinco dezenas da Mega-Sena em Pernambuco e garante prêmio de R$ 17,3 mil

A- A+

Uma aposta feita em Recife acertou cinco dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (4). Os números sorteados no concurso foram 10-11-12-19-23-28.



O prêmio principal do concurso, para quem acertar seis números, acumulou para R$ 17,5 milhões. Já a quina, foi conquistada por 126 pessoas, que devem receber o prêmio de R$ 17.344,12 em apostas simples.





A aposta realizada no Recife foi simples, realizada na Lotérica Maracanã, localizada avenida Caxangá, 2615, no bairro do Cordeiro.



Outras 5.990 apostas acertaram quatro números do sorteio. O prêmio para a quadra é R$ 521,19.

