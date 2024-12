A- A+

criptomoedas "Uma nova era para as criptomoedas": veja essa e outras previsões do CEO da Binance para 2025 Ano será marcado pelo desenvolvimento da regulamentação global e por um aumento no número de empresas e usuários que decidem se envolver no setor, diz executivo

“Uma nova era para as criptomoedas”. Foi assim que o CEO da Binance, Richard Teng, definiu o que 2024 representou para o setor. Em um comunicado, Teng destacou os eventos mais importantes que marcaram o crescimento do setor ao longo do ano, como os recordes de alta do bitcoin e da capitalização total do mercado de criptomoedas, e compartilhou suas previsões para 2025.

Para Teng, esse foi um ano importante em termos de desenvolvimento de regulamentações em nível global, com um papel especial para a MiCA, a regulamentação proposta pela União Europeia (UE) para regular os criptoativos.



A esse respeito, ele observou que a vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA provavelmente trará novos desenvolvimentos na legislação de criptografia no próximo ano.

“Este é o primeiro presidente dos EUA com várias coleções NFT e sua própria coleção DeFi. Esperam-se desenvolvimentos na regulamentação de criptografia do novo governo dos EUA em 2025, o que incentivará uma maior participação de criptografia em todo o mercado”, disse.

Ele também observou o potencial de uma Reserva Estratégica de Bitcoin nos EUA, que “poderia ser um desenvolvimento significativo e levar muitos outros países a fazer o mesmo”.

Nesse sentido, ele mencionou que os ETFs de bitcoin à vista dos EUA acumularam mais de US$ 31 bilhões em entradas líquidas e mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Por outro lado, Teng se referiu ao aumento no fornecimento de stablecoins. “O fornecimento total de stablecoins atingiu um recorde histórico de mais de US$ 200 bilhões, mostrando o crescimento explosivo desse importante produto”, afirmou.

Da mesma forma, o DeFi - ou Finanças Descentralizadas - cresceu ao longo do ano, com mais de US$ 125 bilhões em valor total bloqueado, juntamente com novos desenvolvimentos em 2024. Nesse cenário de desenvolvimento e crescimento, gigantes financeiros, como a BlackRock e a Fidelity, decidiram entrar no negócio de criptografia.

“Mais empresas estão aprendendo sobre criptografia e integrando recursos de criptografia, como a tokenização, em seus negócios. Essa é uma tendência que vem crescendo há anos e esperamos ver mais desenvolvimentos nessa direção”, disse Teng.

Outro desenvolvimento importante para o setor de criptografia foi a ascensão das memecoins, impulsionada por grandes nomes como Elon Musk. Para Teng, esse é um “desenvolvimento verdadeiramente revolucionário”, além de refletir a “natureza inovadora e dinâmica do espaço criptográfico”.

“Espera-se que a capacidade de criar novos tokens praticamente sem custo leve a um excesso de oferta significativo de várias memecoins no mercado. Em última análise, a atenção e os recursos provavelmente se consolidarão em torno de algumas memecoins selecionadas que demonstrem longevidade e resiliência”, antecipou o CEO.

Finalmente, em termos de desenvolvimento da Binance, Teng enfatizou a continuidade do avanço da segurança do usuário, bem como o foco na educação em criptografia.

“O recente crescimento do bitcoin ajudou a levar as criptomoedas a novos grupos de pessoas em todo o mundo e sabemos que mais pessoas se juntarão a esse setor nos próximos anos”, diz.

A Binance também estará trabalhando em novos produtos que incluirão inteligência artificial (IA).

