Acordo Uma nova era para o comércio internacional Após cerca de 25 anos de negociações, acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia deve eliminar tarifas de importação de 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos

Em negociação há cerca de 25 anos, o acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul - bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - recebeu ontem um aval provisório dos europeus.

A notícia foi celebrada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, que defendeu o gesto como importante para o comércio internacional e crescimento econômico. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que a iniciativa representa um “passo importante para um mundo mais unido”.



O tratado prevê a eliminação de tarifas de importação sobre aproximadamente 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos. A abertura será gradual, com prazos mais longos para setores considerados sensíveis, respeitando as especificidades produtivas de cada região.



A assinatura formal do acordo Mercosul–União Europeia deve ocorrer neste sábado (17), de acordo com autoridades argentinas. Na UE, será analisado pelo Parlamento Europeu e, em alguns casos, também pelos parlamentos nacionais. No Mercosul, o acordo dependerá da aprovação dos Congressos dos países envolvidos.



Mesmo antes da entrada em vigor do acordo, a União Europeia já figura entre os principais destinos das exportações brasileiras. Com o novo marco comercial, está prevista a redução ou eliminação de tarifas para produtos como carnes, açúcar, etanol, café, suco de laranja e itens do setor florestal, o que tende a ampliar a competitividade do Brasil.



Economia

Do ponto de vista da economia, o acordo deverá reforçar o agronegócio brasileiro, com a exportação de grandes volumes de carne, soja, frutas, entre outros produtos que deverão ser vendidos ao mercado da União Europeia. O Brasil deverá se beneficiar também com a importação de produtos manufaturados a tarifas reduzidas e até isentas.



De acordo com a avaliação do sócio-diretor da Consultoria Econômica e Planejamento (Ceplan), Jorge Jatobá, o acordo abre a economia brasileira, considerada ainda fechada quando comparada aos demais países. O economista ressaltou, ainda, que a indústria brasileira deve sofrer algumas dificuldades, e que precisará se adaptar para não perder competitividade.



“Pode-se ter um ou outro segmento que não aguenta a competição, vai ter que mudar para para outro setor, mas no geral, todo mundo está ganhando. Agora, as perdas que a União Europeia iria ter já foram negociadas, a União Europeia já se comprometeu a conceder crédito de bilhões de euros para os agricultores europeus que possam ser eventualmente prejudicados, mas os governos podem ter algum tipo de compensação. Há tempo para fazer esses ajustes. O acordo não vai entrar em vigor rapidamente, tem todo o processo de escalonamento, tem um período de transição e de regulamentação”, avaliou Jatobá.



Preço

Se confirmado o acordo, a população brasileira só deve sentir os efeitos ao longo dos próximos anos. A principal diferença será no valor do preço de produtos importados, que devem estar mais baratos com a ausência de tarifas.

“Essa implementação, quando for completada, dentro de alguns anos, vamos ter alguns produtos com tarifa zero. Então, se vai tomar o vinho francês pagando zero de imposto. E os europeus vão comer a fruta do seu Francisco pagando zero por cento de imposto”, explicou o economista.



Ao falar sobre o aspecto geopolítico, Jatobá ressaltou que a imposição de tarifas sobre a importação de produtos brasileiros para os Estados Unidos por Trump foi um fator determinante para criar as condições de aprovação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.



“O fato do governo Trump ter imposto sua tarifa, reduzido a eficiência do comércio internacional, com uma política anticomércio, protecionista, disruptiva, e que criou um choque muito grande no sistema de preços internacionais dentro dos países, favoreceu, agilizou um acordo que já estava sendo negociado há duas décadas e meia, e que não conseguia avançar porque havia algumas resistências”, salientou.



Frutas

No setor agropecuário, o bloco europeu já é o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China e à frente dos Estados Unidos. Para a fruticultura, os impactos são considerados especialmente positivos. O presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, ressalta que cerca de 70% das frutas exportadas pelo Brasil têm como destino a União Europeia.



Segundo ele, o principal ganho está no processo de desoneração gradual das tarifas de importação, o chamado desgravamento.

“Hoje, quando nossas frutas chegam à União Europeia, pagamos o imposto de importação. No caso do melão e da melancia, por exemplo, a tarifa é de 10%. Com o acordo, esse percentual vai cair gradualmente até chegar a zero”, explicou.

A exceção é a uva, que terá tarifa zerada imediatamente após a conclusão de todas as etapas de aprovação. Para ele, o acordo não beneficia apenas grandes exportadores. “Os pequenos produtores também ganham, porque muitos se organizam em cooperativas e passam a exportar”, disse. Guilherme destaca ainda que Pernambuco lidera as exportações de frutas no Brasil, puxado principalmente pela uva e pela manga produzidas no Vale do São Francisco.

Indústria

Na indústria, o acordo prevê redução imediata de tarifas para máquinas, equipamentos de transporte, motores, geradores de energia elétrica, autopeças e aeronaves, além de oportunidades para setores como couro, peles, produtos químicos e pedras ornamentais.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, o acordo deve ser visto como uma via de mão dupla. “Eu vejo uma grande oportunidade de abrir novos mercados. O mercado europeu é muito fechado para a América Latina, e esse livre comércio é positivo tanto para exportação quanto para importação”, avaliou.

Comércio

No setor de comércio e serviços, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, Bernardo Peixoto, o setor pernambucano precisa estar preparado para competir em um ambiente mais aberto. “Não dá para fechar o mercado. Quando ele se abre, todo mundo precisa se atualizar. O que o Brasil precisa é aumentar a produtividade”, defendeu.



Peixoto acredita que o acordo também pode gerar impactos positivos em logística, distribuição e geração de empregos. “Abre-se espaço para exportar e importar mais, fortalecer o comércio bilateral e criar novas oportunidades para Pernambuco”, concluiu.

Açúcar

Pressionado pela tarifação imposta pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o setor produtivo de açúcar e etanol ganha fôlego com a chegada do acordo. Com uma lei de 1996 que atribui às regiões volumes preferenciais de produtos derivados de cana-de-açúcar para os mercados preferenciais, o Norte e Nordeste deverão ter mais liberdade nas exportações do açúcar em relação às tarifas.

“A Europa sempre apresenta à União Europeia um déficit de produção e vai ao mercado mundial se suprir através de cotas com outros países. Tínhamos cota com eles, mas com tarifação. Agora o Brasil consegue nesse acordo bilateral desonerar, criar um fomento, como a Europa já pratica com países do bloco ACP -África ,Caribe e Pacífico. Para a Europa vai ser muito positivo. Para o Brasil também. É um mercado que tende a crescer”, explica o presidente do Sindaçúcar e da NovaBio NE, Renato Cunha.

O acordo estabeleceu a isenção de cotas de 180 mil toneladas de açúcar, 450 mil toneladas de álcool para fins industriais e redução de tarifas para 200 mil toneladas de etanol com finalidade carburante. Ainda de acordo com Cunha, o aumento da exportação desses produtos poderá incentivar a ampliação da capacidade de produzir internamente, inclusive produtos da cadeia de valor agregada.

“Se exportamos mais açúcar e etanol , também poderemos aumentar a possibilidade de produção interna de outros produtos com um balanço de carbono mais sustentavel, e certificações ambientais imbatíveis, numa cadeia produtiva da cana- de -açúcar, oriunda e com biomassa da melhor qualidade ambiental possível. A exportação de etanol é um início. Além do mais, exportando etanol haverá a cadeia de valor agregada. Hoje quando se fala em etanol, fala também em “blend” que é a mistura, por exemplo, para combustível marítimo, combustível de aviação e outras aplicações. Como o mundo caminha rumo e já vivência essa transição, a União Europeia tende a usar etanol de fontes limpas e usando etanol pode destinar para veículos e sobretudo navios e aviões”, destacou o executivo.

