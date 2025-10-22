A- A+

DÍVIDA Unctad lança Fórum para discutir soluções à crise da dívida em países em desenvolvimento A iniciativa, liderada pela Espanha, foi apresentada durante a 16ª conferência da entidade

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) anunciou nesta quarta-feira, 22, em Genebra, a criação do Fórum de Sevilha sobre Dívida, voltado a discutir soluções para o crescente endividamento de países em desenvolvimento.

A iniciativa, liderada pela Espanha, foi apresentada durante a 16ª conferência da entidade (UNCTAD16) e terá apoio técnico da ONU e do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN DESA).

De acordo com o comunicado da Unctad, o novo espaço pretende reunir governos, credores, instituições financeiras e acadêmicos "em um diálogo global sobre dívida", para desenvolver caminhos técnicos e manter o tema na agenda política.

A criação do fórum é um desdobramento da Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento e faz parte do chamado Compromisso de Sevilha, que delineia uma nova arquitetura da dívida.

A Unctad destacou que a dívida pública mundial chegou a US$ 102 trilhões em 2024, com países em desenvolvimento respondendo por US$ 31 trilhões e pagando US$ 921 bilhões apenas em juros. "Cerca de 3,4 bilhões de pessoas vivem em países que gastam mais com o serviço da dívida do que com saúde ou educação", alertou o comunicado.

Para a secretária-geral da Unctad, Rebeca Grynspan, o fórum "permitirá um diálogo substancial entre mutuários, credores, academia e sociedade civil" e representa "um avanço real no apoio aos países em desenvolvimento para enfrentar seus desafios de endividamento".

A entidade afirmou que o lançamento do fórum busca transformar compromissos políticos em medidas concretas e ampliar a cooperação internacional em torno de uma governança da dívida "mais justa e previsível".



Veja também