TECNOLOGIA União Europeia alerta ao TikTok que app precisa mudar seu "design viciante" Investigação concluiu que scroll infinito, reprodução automática, notificações e logaritmo de recomendação altamente personalizado da plataforma são nocivos ao bem-estar físico e mental de adolescentes e adultos vulneráveis

A União Europeia informou ao TikTok que ele precisa mudar o “design viciante” de sua plataforma após ter considerado que o aplicativo violação das regras do bloco sobre conteúdo digital, informou a Comissão Europeia, braço executivo do bloco, nesta sexta-feira.

Uma investigação preliminar do braço executivo da UE constatou que “o TikTok não avaliou adequadamente como esses recursos viciantes poderiam prejudicar o bem-estar físico e mental de seus usuários, incluindo menores e adultos vulneráveis”.





Para evitar o risco de multas pesadas, a comissão afirmou que a plataforma de propriedade chinesa precisa fazer mudanças de grande alcance, citando preocupações com a “rolagem infinita, reprodução automática, notificações push e seu sistema de recomendação altamente personalizado.”

