Livre Comércio
União Europeia e Austrália assinam acordo de livre comércio e nova parceria de defesa
Também foi anunciada uma nova parceria de defesa entre elas
A União Europeia (UE) e a Austrália chegaram nesta terça-feira, 24, ao texto final de um acordo de livre comércio, em meio à busca comum pela redução da dependência econômica da China e da exposição às tarifas de importação dos Estados Unidos
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Também foi anunciada uma nova parceria de defesa entre a União Europeia e a Austrália, que deve ajudar o bloco a garantir suprimentos de matérias-primas críticas, incluindo lítio e tungstênio
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.