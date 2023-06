União Europeia e Quênia assinam acordo comercial

A- A+

União Europeia (UE) e Quênia assinaram nesta segunda-feira (19) um acordo comercial em Nairóbi, no momento em que a UE pretende aprofundar seus vínculos econômicos com a África.

"Hoje é um momento de muito orgulho para o Quênia e acredito que um momento de muito orgulho para a União Europeia", afirmou o ministro queniano do Comércio, Moses Kuria, durante a assinatura do acordo com o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.

Uma vez ratificado e em vigor, o tratado comercial dará aos produtos quenianos acesso com isenção de impostos à UE, seu maior mercado e destino de quase 20% de suas exportações.

A maioria envolve produtos agrícolas, como chá e café, além de 70% de suas flores.

Em troca, o Quênia abrirá de forma gradual o seu mercado, mas com a exclusão de uma série de produtos considerados sensíveis, segundo fontes europeias.

Veja também

PERNAMBUCO Aposta de Camaragibe acerta cinco números da Mega-Sena e leva mais de R$ 88 mil