União Europeia fecha acordo para criar regras para trabalhadores de aplicativos como Uber

Os países membros da União Europeia fecharam um acordo sobre regras para os trabalhadores de aplicativos como Uber e Deliveroo (de entregas de comida). Estima-se que cerca de 28 milhões de europeus trabalhem em atividades deste tipo.

O acordo amplia os direitos destes trabalhadores que hoje, em sua maioria, atuam por conta própria, sem vínculo formal com as plataformas.

As regras propostas pelo bloco - e que precisarão ser submetidas à votação no Parlamento europeu - preveem, porém, que as empresas sejam obrigadas a reconhecer esses trabalhadores como funcionários caso a relação trabalhista cumpra três de sete critérios.

Alguns dos requisitos para a criação do vínculo serão se a empresa controla o horário do trabalho e a aparência do trabalhador e se impõe restrições para que este recuse serviços.

Ao ser considerado um funcionário, o trabalhador terá direito a benefícios sociais previdenciários, o que representará um custo maior para as empresas.

