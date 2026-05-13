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Exportação União Europeia pede ao governo Lula informações adicionais sobre carnes exportadas Governo Lula se reuniu com representantes da UE para discutir decisão que tirou país de lista autorizada a vender ao bloco

O governo Lula deu o primeiro passo, nesta quarta-feira, para tentar reverter a decisão da União Euopeia (UE), que deixou o Brasil de fora da lista dos países exportadores de carne. Representantes do Itamaraty se reuniram com autoridades sanitárias do bloco em Bruxelas, sede UE, para discutir o assunto.

Foi feita uma aproximação, um pontapé inicial. A partir de agora, as áreas técnicas envolvidas vão começar a discutir providências para reverter a decisão, disse um técnico do governo brasileiro que acompanha as discussões.

Durante o encontro, ficou acertado que a EU enviará ao Brasil lista com pedido de informações adicionais sobre carnes exportadas. Será discutido produto por produto. A expectativa é que o governo brasileiro consiga cumprir atender os requisitos dentro de duas semanas.

Segundo integrantes do Itamaraty, como as novas regras vão entrar em vigor somente em setembro, o Brasil tem tempo para adotar todas as providências necessários. Por outro lado, houve compromisso por parte da UE em analisar o tema de maneira rápida.

A UE publicou nesta terça-feira uma lista de países autorizados a continuar exportando carne para o bloco, por causa das regras de controle do uso de antibióticos na pecuária. O Brasil, seu terceiro maior mercado externo para as vendas de proteína animal, ficou de fora.

O bloco afirma que autoridades brasileiras ainda não deram garantias sobre uso de antibióticos na pecuária e demais produtos de origem animal.

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