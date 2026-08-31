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Pecuária

União Europeia suspende importações de carne brasileira a partir de 5ª feira

Bloco espera cumprimento das normas sanitárias

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Desde maio o Brasil foi retirado em maio de uma lista de países que respeitam as regras da UE Desde maio o Brasil foi retirado em maio de uma lista de países que respeitam as regras da UE  - Foto: Arquivo/Agência Brasil

A União Europeia suspenderá a partir de quinta-feira a importação de carne bovina e de aves de criação procedente do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (31) a Comissão Europeia, que espera garantias brasileiras sobre o cumprimento das normas sanitárias do bloco.

O Brasil foi retirado em maio de uma lista de países que respeitam as regras da UE sobre o uso abusivo de antibióticos na indústria pecuária.

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