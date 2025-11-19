A- A+

TECNOLOGIA União Europeia vai suavizar regulação digital mirando em maior competitividade em IA Parte das regras previstas para entrarem em vigor em agosto de 2026 foram adiadas para o ano seguinte

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, propôs nesta quarta-feira adiar a implementação de novas regras sobre inteligência artificial para ajudar empresas de tecnologia locais a competir com rivais globais. E divulgou regras para reduzir a regulação.

A rígida regulamentação europeia do setor digital recebeu críticas tanto da administração Donald Trump, nos Estados Unidos, quanto de empresas e governos da própria UE, que a veem as regras como um freio ao crescimento.

Bruxelas prometeu facilitar o desenvolvimento da indústria local com propostas apresentadas nesta quarta-feira que modificam suas regras de proteção de dados e adiam a aplicação de parte de sua nova legislação sobre IA.

“Nossas regras não devem ser um peso, mas um valor agregado. Por isso, devemos tomar medidas imediatas para nos livrarmos da desordem regulatória”, disse a comissária responsável pela área tecnológica do bloco, Henna Virkunnen.





O que muda

A UE aprovou uma lei inédita para regular o setor, que entrou em vigor em agosto de 2024. Ela estabelece um sistema de restrições proporcionais ao risco que cada sistema de IA representa para a sociedade.

Assim, os sistemas considerados de alto risco — usados em infraestruturas críticas, segurança ou saúde — precisam cumprir diversos requisitos antes de serem autorizados.

Grandes empresas europeias, como Airbus e Mercedes-Benz, pediram o adiamento ou a interrupção da implementação de alguns aspectos da lei que, segundo elas, poderiam frear a inovação.

Bruxelas deu parcialmente razão a essas empresas nesta quarta-feira ao aceitar adiar a aplicação das disposições sobre IA “de alto risco” de agosto de 2026 para o fim de 2027.

Prazo para europeias avançarem

A Comissão Europeia explica que a proposta vem para facilitar o acesso a bases de dados para treinar modelos de IA — inclusive com dados pessoais, desde que haja “interesses legítimos” — e dar mais tempo para as empresas se adaptarem à nova lei de IA.

Associações de defesa da privacidade criticaram essas mudanças, mas a indústria de tecnologia celebrou as propostas como “um passo para simplificar o complexo cenário regulatório da UE”.

As propostas precisam da aprovação do Parlamento Europeu e dos 27 países-membros do bloco. Esta é a sétima apresentada pela comissão em menos de um ano como parte de um esforço de desregulamentação destinado a reavivar o fraco crescimento da UE.

