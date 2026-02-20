A- A+

Economia União recebe mais de 55 milhões de de barris de petróleo de campos do pré-sal em 2025 Número é quase o dobro do registrado no ano passado, diz PPSA

O governo recebeu 55,5 milhões de barris de petróleo do pré-sal referente à produção do ano passado. O total é quase o dobro do ano anterior, quando a União teve direito a 27,9 milhões de barris nos campos que operam sob contrato de partilha e dos acordos de individualização da produção.

De acordo com a PPSA, estatal responsável por gerenciar os contratos, o aumento na produção foi concentrado no campo de Mero, com um total de 36,44 milhões de barris por dia (MMbbl), seguido de Sépia (6,49 MMbbl) e de Búzios (2,85 MMbbl), todos no pré-sal da Bacia de Santos. O ano também foi marcado pela entrada em operação no Campo de Norte de Carcará, também na Bacia de Santos.

A maior parte desses 55,5 milhões de barris foi comercializada de forma antecipada nos leilões de 2021, 2024 e 2025 realizados na B3.

Assim, a União recebeu em média 147 mil barris por dia em 2025. Para esse ano, a expectativa é que esse número suba para 188 mil barris diários, número que sobe para 260 mil barris diários em 2027, chegando a 410 mil ao dia em 2028.

— Os próximos anos serão de crescimento acelerado, podendo chegar a 2033 com mais de 500 mil barris por dia — disse Luis Fernando Paroli, diretor-presidente da PPSA.

Desde 2017, a União acumula um total de 124,73 milhões de barris de óleo produzidos. No ano passado, o governo também teve direito a um total de exportação de 137 milhões de metros cúbicos de gás natural, mais do que o dobro registrado no ano anterior, de 58 milhões de metros cúbicos.

