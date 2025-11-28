A- A+

educação Unicap e Ademicon lançam projeto de contratação de consórcios para alunos do ensino superior "Programa Planejamento Educacional" traz planos sem cobrança de juros e com parcelas que podem ser pagas em até 220 meses

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e a Ademicon Consórcios e Financiamentos anunciam uma parceria para o lançamento do programa Planejamento Educacional. O projeto visa facilitar o acesso de alunos ao ensino superior, através de consórcios para pagar as mensalidades do curso, com a possibilidade de se antecipar e dar lances ou ser sorteado para acelerar a contemplação.

Com uma taxa de administração de 0,11% ao mês e 1,32% ao ano, os planos do projeto não cobram juros, e permitem que as parcelas sejam pagas em até 220 meses. Além disso, o programa conta com um seguro prestamista, que pode ser contratado imediatamente ou após a contemplação, garantindo uma proteção financeira às famílias em caso de imprevistos, em que a seguradora paga o saldo devedor diretamente ao credor.

“O crédito de consórcios é uma forma planejada de garantir o futuro. Em outras regiões do Brasil este movimento já acontece com muito mais força. Agora, estamos lançando o formato educacional de forma pioneira com a Unicap para dar oportunidade às famílias pernambucanas de planejar o futuro de seus filhos”, ressalta Hélder Carvalho, licenciado Ademicon em Pernambuco.

Os interessados pelo programa podem visitar o estande do Planejamento Educacional Universidade Católica de Pernambuco, localizado no térreo do bloco G da Unicap, ou a loja, no térreo do Bloco A. Ambos funcionam de segunda a sexta, das 9h às 20h. Também é possível tirar dúvidas pelo whatsapp (81) 9863.4444.

*Com informações da assessoria



