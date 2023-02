Único do Brasil na lista, Porto de Galinhas é eleito um dos destinos mais acolhedores do mundo

A praia de Porto de Galinhas, localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, foi eleito o oitavo destino mais acolhedor do mundo pelo prêmio Traveler Review Awards 2023, realizado pela Booking.com, plataforma on-line de reserva de viagens.

O balneário é o único destino do Brasil no ranking, liderado pela pequena Polignano a Mare, cidade de 18 mil habitantes na Itália.

O site leva em conta opinião dos hóspedes de todo o mundo para elaborar a lista, que considerou mais de 240 milhões de avaliações de usuários em 1,6 milhão de acomodações. "Esse prêmio simboliza todos os seus esforços para proporcionar experiências especiais e recordações duradouras para os viajantes", diz o Booking.com na página especial do prêmio.

"Estamos muito felizes em Porto de Galinhas ser o único destino do Brasil no ranking. Essa premiação só vem para validar o trabalho que o trade turístico vem realizando em prol do destino, em especial aos hotéis da região que sempre buscam o melhor para os hóspedes", comenta o presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas, Eduardo Tiburtius.