UniCredit e Google Cloud anunciam parceria de 10 anos para acelerar transformação digital

O UniCredit, banco italiano, e a Google Cloud firmaram um memorando de entendimento para uma colaboração de uma década visando impulsionar a transformação digital do grupo financeiro. Segundo comunicado, o acordo prevê a migração gradual de sistemas-chave para a nuvem do Google, modernização tecnológica e aceleração de projetos de inteligência artificial (IA) em seus 13 mercados.

"Esta parceria estratégica com o Google Cloud é um passo fundamental em nossa estratégia para ser o banco do futuro da Europa", afirmou Andrea Orcel, CEO do UniCredit.

Segundo ele, a escolha pelo Google Cloud segue a abordagem de "parceiro único" para colaborações estratégicas, buscando "excelência" em infraestrutura, IA e análise de dados.

O texto diz que a migração para a plataforma do Google permitirá ao UniCredit unificar sua base tecnológica, ganhando escalabilidade e agilidade para seus planos de expansão.

Além disso, o banco utilizará soluções de IA avançada, como o Vertex AI e os modelos Gemini, para desenvolver novos serviços, otimizar processos internos e melhorar a experiência do cliente

Entre as aplicações estão insights para investment banking, prevenção de crimes financeiros e interações personalizadas, diz o comunicado da instituição italiana.

A nota ainda destaca que o acordo também abre portas para integrações com outros serviços do Google, como o Google Maps Platform, visando melhorar a interação com clientes.

Além disso, inclui programas de capacitação em habilidades digitais para funcionários do UniCredit, preparando-os para a era da computação em nuvem e IA.

Ruth Porat, presidente do Alphabet e do Google, reforçou que "a IA está desbloqueando oportunidades imensas para transformação e crescimento", e a parceria com o UniCredit reflete esse potencial. Tara Brady, presidente do Google Cloud para Europa, Oriente Médio e África, ressaltou que a colaboração permitirá ao UniCredit "acelerar a inovação e a transformação digital em um mercado dinâmico".

