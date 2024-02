A- A+

SERVIÇO Unidade Móvel do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) estará no centro de Jaboatão O atendimento será feito das 8h às 14h

Nos dias 27 de fevereiro a 1 de março, a Unidade Móvel do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) estará no centro de Jaboatão dos Guararapes, dentro do estacionamento da escola técnica Maximiano Accioly Campos, oferecendo serviços para os eleitores do município.

Os serviços disponíveis são alistamento eleitoral (1º título), regularização da situação eleitoral, emissão de multas, transferência de domicílio, emissão de 2ª via e atualização de dados cadastrais. O atendimento será feito das 8h às 14h, de terça-feira a sexta-feira. Não é necessário agendamento prévio.

Para ser atendido, é importante levar um documento com foto. Na impossibilidade, pode ser a certidão de nascimento ou a certidão de casamento.

A documentação não poderá ser apresentada em formato digital, exceto a habilitação de motorista. Além disso, é preciso levar um comprovante de residência ou comprovante de vínculo domiciliar.

