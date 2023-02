Unidades do INSS estarão fechadas na segunda e terça-feira de Carnaval

A- A+

Na Segunda e na Terça-feira de Carnaval (20 e 21), as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não vão funcionar por causa do feriado. Na Quarta-Feira de Cinzas (22), as unidades só vão abrir na parte da tarde, das 14h até 17h, para atendimentos que já estão agendados.

Quem precisar de informações durante o período carnavalesco pode recorrer ao 135, número da central telefônica, onde o atendimento é humano. O serviço vai funcionar nos dias 18, 20 e 21 (sábado, segunda e terça-feira), das 7h até as 18h. No domingo, será apenas o atendimento eletrônico que vai estar disponível 24h por dia.

Neste formato, o cidadão pode ter informações sobre os benefícios e pagamentos e até conferir o horário do atendimento presencial. Os serviços também estão disponíveis no site (meu.inss.gov.br) e no aplicativo “MEU INSS”.

Veja também

Políticas Públicas Bolsa Família voltará a exigir frequência escolar e vacinação