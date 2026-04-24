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IR 2026 UniFG de Piedade realiza um mutirão gratuito para orientar contribuintes sobre o Imposto de Renda Atendimentos ocorrem neste sábado (25) e na terça-feira (28), sem necessidade de inscrição prévia

O Centro Universitário dos Guararapes (UniFG Pernambuco) campus Pidedade realiza, neste sábado (25) e na próxima terça-feira (28), um mutirão gratuito para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. O atendimento será por ordem de chegada, sem a necessidade de inscrição prévia, e vai das 9h às 16h, no sábado, e das 9h às 20h na terça.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da instituição, professor Valter Soares, a Receita Federal tem intensificado o rigor na análise das informações.

“A declaração em si não mudou muito, mas o nível de fiscalização aumentou consideravelmente. Hoje, a Receita cruza dados de diversas fontes, como bancos, empresas e planos de saúde, e qualquer inconsistência pode levar o contribuinte à malha fina”, explica.

Nesse contexto, entre as principais mudanças deste ano estão a redução no número de lotes de restituição e o avanço da declaração pré-preenchida, que simplifica o processo e aumenta a segurança das informações.

“A proposta de isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês também tem gerado dúvidas, mas essa regra ainda não impacta a declaração atual”, esclarece o docente, que diz que outro alerta é não deixar a declaração para última hora.

Para o atendimento, o contibuinte deve ter levar o CPF e o documento de identidade, o comprovantes de renda e de residência, além de comprovantes de despesas dedutíveis (como planos de saúde, educação, entre outros) e dados de acesso à conta Gov.br.

*Com informações da assessoria



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