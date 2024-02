A- A+

Negócios Unigel apresenta plano de recuperação; credores podem ficar com 50% da empresa Companhia conseguiu obter consenso com um terço dos credores

A Unigel chegou a um acordo com credores que representam mais de um terço de sua dívida, informou a empresa na madrugada desta quarta-feira. Com isso, a companhia entrou com pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial. Assim, a empresa terá mais 90 dias de proteção contra a execução dos débitos.

O plano prevê a reestruturação de R$ 3,9 bilhões, com a emissão de novos títulos de dívida e títulos participativos, em troca do cancelamento das dívidas atuais, segundo a nota.

A Unigel também poderá levantar cerca de US$ 100 milhões em nova linha de crédito, com vencimento em 2027, cedendo aos credores que participarem da operação uma ações equivalentes a 50% de seu capital.

A Unigel, no entanto, não tem aval de todos os credores. Ela precisa buscar a aprovação da maioria (mais de 50%) para que o plano seja implementado.

Na semana passada, a Justiça de São Paulo negou um pedido feito por detentores de R$ 500 milhões em debêntures da empresa, cujo vencimento foi declarado antecipado, de penhora de ativos da companhia.

"O plano aprovado permitirá o aprimoramento da estrutura de capital da companhia, com aumento de sua liquidez e redução significativa da alavancagem, a fim de garantir a continuidade do plano de negócios que foi duramente impactado pela crise da indústria petroquímica mundial”, diz em nota o presidente da Unigel, Roberto Noronha Santos.

