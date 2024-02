Unigel prepara pedido de recuperação judicial no Brasil, diz agência

A- A+

A Unigel Participações está se preparando para entrar com pedido de recuperação judicial no Brasil, pois as negociações com os credores não avançaram, disseram pessoas familiarizadas com o assunto à agência de notícias Bloomberg.

A produtora de produtos químicos e de fertilizantes obteve proteção judicial temporária contra credores de 60 dias em 14 de dezembro, mas o processo de mediação não resultou em acordo, disseram as pessoas, pedindo anonimato porque as negociações são privadas. A Unigel não

No ano passado, os detentores de títulos locais declararam o vencimento antecipado de algumas notas, desencadeando uma aceleração de vencimentos da dívida da problemática fabricante de fertilizantes e levando a empresa a procurar proteção judicial.

A Unigel, que também mantinha negociações separadas com detentores de títulos de dívida externa, teve sua nota de crédito rebaixada para o nível de inadimplência pela S&P Global Ratings em novembro, depois de não realizar o pagamento de juros de US$ 23,2 milhões de títulos em dólares.



A Unigel é propriedade da família bilionária Slezynger. As suas notas em dólares com vencimento em 2026 foram negociadas perto do valor de face até maio, quando a empresa anunciou que os seus lucros do primeiro trimestre tinham despencado devido à queda dos preços dos fertilizantes a nível mundial e às elevadas taxas de juro internas.

Os títulos eram negociados por cerca de 33 centavos de dólar, segundo a Trace.

