lucros Unilever amplia lucro em 2025 e prevê avanço próximo de 4% nas vendas subjacentes este ano No quarto trimestre, o faturamento somou 12,6 bilhões de euros, com queda de 2,7%

A Unilever registrou lucro líquido de 6,2 bilhões de euros em 2025, 2,9% maior do que o resultado do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12.

Já o faturamento anual da multinacional anglo-holandesa caiu 3,8% no ano passado, a 50,5 bilhões de euros. Apenas no quarto trimestre, o faturamento somou 12,6 bilhões de euros, com queda de 2,7%.

As vendas subjacentes avançaram 3,5% em 2025 e 4,2% apenas no trimestre. O consenso de analistas para o trimestre era de alta menor, de 3,9%, segundo levantamento fornecido pela própria empresa.

Para 2026, a Unilever prevê que o avanço das vendas subjacentes fique no piso de um intervalo de 4% a 6% devido a condições de mercado mais lentas.

Por volta das 7h30 (de Brasília), a ação da Unilever caía 1,2% na Bolsa de Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires

