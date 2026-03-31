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COMBINAÇÃO Unilever combinará divisão de alimentos com a McCormick em negócio de US$ 44,8 bi Sob os termos do acordo, a Unilever receberá US$ 15,7 bilhões em dinheiro

A Unilever anunciou nesta terça-feira, 31, que combinará sua unidade de alimentos (Unilever Foods) com a McCormick, criando uma nova gigante global do setor avaliada em US$ 65,8 bilhões. A transação reflete um valor de empresa de US$ 44,8 bilhões para a divisão de alimentos da Unilever, que registrou receita de 10,73 bilhões de euros (US$ 12,34 bilhões) em 2025.

Sob os termos do acordo, que foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de ambas as companhias, a Unilever receberá US$ 15,7 bilhões em dinheiro.

A transação será estruturada como um "Reverse Morris Trust", estratégia de fusão e aquisição (M&A) nos EUA que permite a uma empresa vender uma subsidiária ou divisão de ativos sem pagar impostos corporativos e não exigirá a aprovação dos acionistas da Unilever. A conclusão do negócio é esperada para meados de 2027, dependendo do aval dos acionistas da McCormick.

A nova empresa combinada terá uma receita anual de US$ 20 bilhões e será liderada pelo atual CEO e pelo CFO da McCormick, contando com representação da alta administração da Unilever Foods. A estimativa é de que a fusão gere sinergias de custos de US$ 600 milhões por ano. A Unilever deterá uma participação de 65% no grupo combinado, sendo que seus acionistas possuirão 55,1% do capital total (em base totalmente diluída) e a companhia manterá uma fatia direta de 9,9% - a qual planeja vender de forma ordenada futuramente.

Para a Unilever, o movimento conclui sua transição para uma empresa "pureplay" focada no setor de Higiene e Cuidados Pessoais (Hpc). Após a separação, o grupo operará exclusivamente nos segmentos de Beleza, Bem-estar, Cuidados Pessoais e Cuidados com a Casa. Os recursos em dinheiro serão destinados ao abatimento de dívidas, custos de separação e impostos, além de sustentar um programa de recompra de ações de 6 bilhões de euros (US$ 6,90 bilhões) previsto para o período entre 2026 e 2029.

A companhia reafirmou suas metas financeiras de médio prazo, prevendo um crescimento subjacente das vendas na casa de um dígito médio e expansão de volume de pelo menos 2%.

A Unilever também projeta uma melhora modesta na margem operacional e estabeleceu um índice de distribuição de dividendos (payout) de 60%. Os custos extraordinários com a separação são estimados entre 400 milhões e 500 milhões de euros (US$ 460 milhões e US$ 575 milhões), além de 500 milhões de euros (US$ 575 milhões) em reestruturação entre 2027 e 2029.



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