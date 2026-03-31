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Transação Unilever confirma que está em negociações avançadas com a McCormick Possível combinação seria realizada por meio de um Reverse Morris Trust

A Unilever confirmou que suas discussões com a McCormick sobre uma possível transação de seu braço de alimentos estão em estágios avançados e podem ser concluídas nesta terça-feira (31) A combinação da Unilever Foods com a McCormick envolveria um pagamento inicial de aproximadamente US$ 15,7 bilhões e a maior parte em ações da McCormick, com a Unilever passando a deter 65% da empresa combinada. Porém, a Unilever pondera que não há certeza de que as tratativas resultarão em uma transação

A transação exclui uma parte do portfólio de alimentos da Unilever, como o braço indiano da companhia. A possível combinação seria realizada por meio de um Reverse Morris Trust, que se pretende ser isento de impostos federais de renda dos EUA para a Unilever e seus acionistas, mas os termos completos apenas serão anunciados se uma transação for acordada.

O anúncio foi feito após o Wall Street Journal informar na segunda-feira, 30, que as empresas estavam próximas de um acordo que criaria um gigante de alimentos de US$ 60 bilhões.

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