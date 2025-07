A- A+

Saúde Unimed apresenta VII Simpósio de Saúde Suplementar com intercâmbio entre Pernambuco e Bahia Evento será realizado nos dias 24 e 25 de julho, no Recife Expo Center, com presença de lideranças do setor

A presidente da Unimed Recife, Dra. Maria de Lourdes de Araújo, visitou a sede da Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (9), quando anunciou o VII Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds dos Estados da Bahia e Pernambuco. Acompanhada por representantes da instituição, Dra. Lourdinha, como é conhecida, foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor operacional, José Américo Lopes Góis; e pela editora-chefe da redação, Leusa Santos.

O encontro também contou com a presença da gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Recife, Lilian Coelho, e do assessor jurídico da Unimed Recife e da Unimed Federação Pernambucana, Dr. Arnaldo Crispim.

O simpósio será realizado nos dias 24 e 25 de julho, no Recife Expo Center, reunindo dirigentes, médicos cooperados e especialistas em saúde suplementar de diversas regiões do Brasil. O evento contará com painéis e palestras que tratarão de temas como inteligência artificial, sustentabilidade econômica, qualificação da rede, intercâmbio entre operadoras e desafios éticos na saúde.

“É o VII Simpósio que nós vamos fazer, nós vamos conversar bastante sobre inteligência artificial, sobre economia, sobre como cuidar do nosso paciente. Nestes dois dias, vamos nos preparar para cada vez mais melhorarmos e atendermos melhor nossos clientes. A ideia foi um interesse das Unimeds da Bahia e de Pernambuco de se reunirem e fazer este evento todos os anos. Todas as Unimeds do Brasil terão pelo menos um ou dois representantes para conversarmos sobre a melhora da saúde dos nossos clientes”, destacou Lourdinha.

Entre os nomes confirmados para o evento estão o presidente da Unimed Nacional, Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade; o cientista-chefe da TDS Company e professor do Cesar School, Silvio Meira; e o presidente da Seguros Unimed, Dr. Helton Freitas. A programação completa envolve painéis sobre intercâmbio no sistema Unimed, decisões automatizadas, terapias especiais, sinistralidade, regulação e o cenário econômico para o setor.

Recife

Durante a visita, Dra. Lourdinha também anunciou novos investimentos na estrutura da cooperativa médica. Entre as novidades está a inauguração de um centro de distribuição em Prazeres, no município de Jaboatão dos Guararapes. “Temos que armazenar tudo que compramos e era difícil, pois não poderia ficar na cidade por causa da regulamentação. Então alugamos um galpão grande e no próximo mês será inaugurado. Agora nosso centro de distribuição será nosso, não mais alugado”, afirmou.

Outra medida será a criação de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 20 leitos no último andar da Torre 1 do Complexo Hospitalar Unimed Recife (CHUR), localizado no bairro da Ilha do Leite. “Contratamos o projeto e entre 4 ou 5 meses deve ficar pronto”, anunciou a presidente.

Confira a programação completa:

VII Simpósio de Saúde Suplementar das Unimeds da Bahia e Pernambuco

Local: Recife Expo Center – Cais de Santa Rita, 156, São José – Recife/PE

Datas: 24 e 25 de julho de 2025

24/07 – Quinta-feira

12h às 14h30 – Credenciamento

14h30 às 17h – Painel: O Intercâmbio no Sistema Unimed

Palestra: O Intercâmbio e a Governança Sistêmica

Palestrante: Dr. Cláudio Laudares

Moderador: Dr. Divaldo Bezerra

Secretário: Dr. Gilberto Pagnossin

Debatedores:

Oudair Lopes Jardim

Dr. Fernando José Pinto de Paiva

Karla Roque

Dr. Luiz Gustavo Mendes

Dr. Liomar Couto Leal

Dr. Eugênio Luís Carvalho

17h às 19h30 – Feira de Negócios

19h30 às 20h – Abertura Oficial

20h às 20h40 – Palestra Magna: Caminhos para Alinhar Qualidade Assistencial e Sustentabilidade Econômica

Palestrante: Dr. Omar Abujamra Júnior

20h40 – Coquetel de Abertura

25/07 – Sexta-feira

8h30 às 9h – Palestra: Perspectivas da Unimed Nacional

Palestrante: Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade

9h às 10h – Painel: Desafios Éticos e Regulatórios: Decisões Automatizadas e Humanização do Cuidado

Presidente: Dr. Henrique Guido

Moderador: Dr. Jéber Juabre Júnior

Debatedores: Dr. Marcos de Almeida Cunha, Dr. Daniel Januzzi, Dr. Ewerton Kleber de Carvalho Ferreira

10h às 10h30 – Palestra: IA no Controle de Sinistralidade na Saúde Suplementar

Palestrante: Dr. Helton Freitas

10h30 às 10h50 – Coffee Break

10h50 às 11h50 – Painel: Recursos Próprios e Qualificação da Rede

Presidente: Dr. João Carlos Lopes Cavalcante

Moderador: Dr. André Akel

Debatedores: Dr. Lucyo Flávio Bezerra Diniz, Dra. Bárbara Souza Luz Prazeres, Dr. Pedro Melo

11h50 às 12h50 – Palestra: Oportunidades para a Saúde Suplementar na Era da IA

Palestrante: Silvio Meira

Presidente: Dr. Marcos Pablo

Debatedores: Dr. Kleber Araújo, Dr. Gustavo Carvalho, Dr. Hugo Veiga

12h50 às 14h – Almoço

14h às 15h – Painel: Terapias Especiais: Ações e Resultados

Presidente: Dr. Francisco Otaviano

Moderador: Dr. Fernando José Barbosa da Cruz

Debatedores: Eduarda Vidal, Manuelly Dopazo, Dra. Roberta Trigueiro, Dra. Maria Goretti Amorim

15h às 16h – Painel: Mercado de Planos de Saúde: Passado, Presente e Futuro

Palestrante: Dr. Paulo Rebello Filho

Presidente: Dr. Jader Wanderley

Moderador: Dr. Rodrigo José Videres Brito

Debatedores: Gustavo Araújo, Dr. João Alberto da Cruz, Dr. Elias Leite

16h às 16h30 – Coffee Break

16h30 às 17h30 – Palestra: Cenário Econômico Nacional

Palestrante: Écio Costa

Presidente: Dr. Carlos Tadeu Rodrigues de Souza

17h30 – Encerramento

20h – Jantar de Confraternização

Local: Famiglia Giuliano

