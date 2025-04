Unimed Recife cria instituto com foco na capacitação e agenda ESG

A- A+

A Unimed Recife lançou, nesta segunda-feira (28), o Instituto Unimed Recife, com o foco na capacitação e na implementação da agenda ESG (sigla em inglês que designa as políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança de uma organização).

O evento foi realizado no Recife Expo Center, área central da cidade. Na capital pernambucana, a empresa tem mais de 207 mil beneficiários, 2,1 mil cooperados e mais de 4 mil colaboradores.

O diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis; a coordenadora de Executivos Multimídia do jornal, Wilma Mota; e a gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos, marcaram presença no lançamento que reuniu autoridades e representantes da área médica.

O instituto é uma entidade associativa regulamentada e sem fins lucrativos. Segundo a presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, a médica Maria de Lourdes Araújo, capacitação é a palavra-chave do novo serviço.

"Já somos uma cooperativa de trabalho médico, e a cooperativa já é uma sociedade de pessoas. Mas neste momento vamos separar um pouco a parte emocional e de cuidado da cooperativa com o lançamento do nosso instituto. Capacitação é a palavra-chave do nosso instituto. Vamos capacitar as pessoas que trabalham nos nossos serviços e também dar uma atenção especial aos filhos dos nossos colaboradores”, explicou.

Presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, a médica Maria de Lourdes Araújo. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Centralizado em cinco eixos de atuação, o Instituto Unimed Recife tem como foco a promoção de estudos e pesquisas para a formação profissional das pessoas envolvidas na área de saúde e ações correlatas; e a viabilização de eventos em níveis nacional, regional e local, que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento humano.

Além disso, a ideia é que o instituto promova a participação em programas, projetos e ações em parcerias com o setor público e com instituições privadas, com ênfase em tecnologia e informação; imersão de treinamentos, palestras, workshops, com referencial em conhecimento científico e sua aplicação prática; e a integração com outros institutos.

Durante o evento, os convidados assistiram a uma apresentação do Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã e uma palestra da gerente de Responsabilidade Social do Grupo Moura, Eunice Castro.

Iniciativas

Desde 2008, a Unimed Recife oferece plano de saúde para 130 crianças e adolescentes que integram a Orquestra Criança Cidadã. Agora, o gerenciamento do contrato firmado com a entidade passa a ser realizado pelo instituto.

Outro foco inicial é o compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Dentre as atividades propostas, o instituto irá promover e acompanhar ações socioambientais realizadas pela Unimed Recife.

Importância

Segundo a vice-governadora Priscila Krause, na ocasião representando a governadora Raquel Lyra, o Instituto Unimed Recife nasceu para consolidar as práticas que já existem na empresa.

“O Instituto Unimed nasce dentro dessa lógica de funcionamento, dentro deste pacto social que é cooperativismo, trazendo para a instituição tudo aquilo que tem de mais moderno do ponto de vista da governança, que é a governança ESG”, disse.

Para o diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis, a importância da criação do instituto é “gigantesca”.

Gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos; diretor Operacional da Folha de Pernambuco, José Américo Lopes Góis; e a presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, a médica Maria de Lourdes Araújo. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Doutora Lourdinha está dando um passo à frente nos ensinando que a inclusão passa, sobretudo, pela educação. É disso que esse instituto vai cuidar. E nós estamos muito felizes e honrados de termos sido convidados pela doutora Lourdinha para mais esse evento", declarou.

Também marcaram presença no evento o reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), Padre Pedro Rubens; o diretor-geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima, representando a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti; a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, representando o prefeito João Campos; o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Orson Lemos; o defensor Público-Geral do estado, Henrique Seixas; entre outros.

Instituto Unimed Recife é lançado com foco na capacitação e agenda ESG. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Na foto, a coordenadora de Executivos Multimídia da Folha de Pernambuco, Wilma Mota e a presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, Maria de Lourdes Araújo. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Instituto Unimed Recife é lançado com foco na capacitação e agenda ESG. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Instituto Unimed Recife é lançado com foco na capacitação e agenda ESG. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

