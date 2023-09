Oncoclínicas e Unimed Recife firmam acordo estratégico; parceria foi anunciada nesta terça (12)

A- A+

Leia também

• Instituto do Autismo oferece 120 vagas de emprego para nova unidade em Carpina; confira

• BNB disponibiliza R$ 450 milhões para microempreededores em Pernambuco

• Apple lança iPhone 15 com USB-C, câmeras mais potentes e ilha dinâmica para a versão tradicional

A Unimed Recife anunciou nesta terça-feira (12) uma parceria com a Oncoclinicas, grupo que realiza tratamento especializado para pacientes com câncer. A decisão foi divulgada pela presidente da cooperativa médica pernambucana, Maria de Lourdes Araújo, em reunião com o Conselho de Administração da Unimed Recife.

No momento, os dois grupos aguardam a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para concretizar a fusão, o que pode levar até 90 dias. No entanto, as partes já celebram o acordo que visa a aperfeiçoar o tratamento de pacientes com câncer e destacaram a credibilidade da Oncoclinicas. Será criado um comitê com integrantes da Unimed e da Oncoclinicas para organizar a situação dos funcionários.



Matéria em atualização

Veja também

MODA Pernambuco Mostra Moda busca evidenciar as mentes criativas que fazem a moda no Estado