Logística

Unimed Recife inaugura Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes

Estrutura de 2 mil m² vai garantir regularidade no abastecimento da rede própria da cooperativa

Unimed Recife inaugura Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Inaugurado nesta segunda-feira (27), o Centro de Distribuição da Unimed Recife, localizado no Armazenna Centro Logístico, em Jaboatão dos Guararapes, passa a centralizar toda a operação de armazenamento, unitarização e transporte de insumos, medicamentos e alimentos destinados à rede própria da cooperativa.

Com 2 mil metros quadrados de área, a estrutura tem capacidade para armazenar mil posições de paletes em temperatura ambiente e 250 em temperatura resfriada de até 25ºC. O local conta ainda com três docas de recebimento e três de expedição, movimentando mais de 5 milhões de itens por mês, entre materiais descartáveis, de escritório, medicamentos e gêneros alimentícios.

Segundo a presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, Maria de Lourdes C. de Araújo, a criação do centro logístico próprio representa um avanço importante para a segurança e a eficiência na distribuição de insumos hospitalares.

"Nós tínhamos o nosso centro de distribuição terceirizado, mas enfrentávamos dificuldades com a chegada das medicações. O hospital não pode faltar medicamento. Por isso, decidimos fazer algo próprio, alugamos galpões e estruturamos uma logística segura para que toda semana sejam feitas entregas regulares em nossos hospitais", afirmou.

  Unimed Recife inaugura Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
Maria de Lourdes destacou ainda que o objetivo é garantir o abastecimento constante das unidades da cooperativa por toda região. "O propósito é esse: que o hospital seja abastecido com regularidade, sem faltar medicação. Daqui, nosso grupo de logística leva tudo de forma planejada, com tecnologia e segurança", completou a presidente.

Normas
O superintendente administrativo da Unimed Recife, Gustavo Rabelo, explicou que o novo centro foi estruturado dentro das exigências sanitárias e das normas da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), da Vigilância de Jaboatão, do Corpo de Bombeiros, sob a vigência da RDC 430/2020. "Tudo foi pensado para otimizar o processo e garantir eficiência na entrega", explicou.

A nova operação também gera impacto positivo na economia local. "Hoje, o centro logístico emprega mais de 40 pessoas diretamente, além de toda a cadeia indireta de fornecedores, transportes e serviços terceirizados", detalhou Rabelo.

A diretora médica do Hospital Geral Materno Infantil Unimed Recife (HGMI), Bárbara Luz, frisou a relevância da nova estrutura para a segurança do paciente e a integração entre logística e cuidado hospitalar.

Para Bárbara, a localização estratégica e o investimento em tecnologia fortalecem a atuação da Unimed. "Isso aqui é muito próximo do hospital e fundamental que esteja atrelado a uma grande tecnologia, para que tudo caminhe de maneira perfeita e a gente entregue o cuidado de excelência que o que a Unimed faz", destacou.

Durante a cerimônia, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, destacou a importância do empreendimento para o fortalecimento do município como polo logístico de Pernambuco. "Fiz questão de estar presente neste momento importante para a Unimed e para Jaboatão. Nosso município tem se consolidado como um polo de logística pela sua localização estratégica, e a chegada da Unimed reforça esse posicionamento", afirmou.

O novo Centro de Distribuição da Unimed Recife foi inaugurado com bênção especial do padre Lucas Gramiscelle. A coordenadora de Executivos Multimídia da Folha de Pernambuco, Wilma Mota, esteve presente na cerimônia representando o diretor-operacional do jornal, José Américo Lopes Góis.
 

 
 
 

