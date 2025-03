A- A+

Serviços Unit-PE e Receita Federal lançam núcleo com atendimento gratuito à população Lançado na última segunda-feira (17), o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) deve iniciar as atividades no mês de abril

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) lançou, na última segunda-feira (17), o seu Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), em parceria com a Receita Federal. A expectativa é que o atendimento gratuito comece a funcionar a partir de abril, inicialmente com orientações sobre Imposto de Renda, e seja ampliado em seis meses.

Serão oferecidos serviços contábeis e fiscais, de forma presencial ou remota, para pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais (MEI) e organizações da sociedade civil, além da própria comunidade acadêmica.

O acordo de cooperação técnica entre a instituição de ensino e a Receita Federal foi publicado no dia 10 de março, no Diário Oficial da União.

O núcleo funcionará nas dependências do Unit-PE, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, e o atendimento será realizado por alunos de administração e direito, sob a supervisão de professores.

No processo de ensino-aprendizagem, a equipe de alunos e docentes do NAF Unit-PE resguardam o sigilo fiscal do contribuinte.

Serviços

Entre os serviços que serão oferecidos estão orientações para preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, regularização de CPF ou CNPJ, agendamento de atendimentos com a Receita Federal e auxílio na inscrição como MEI.



“A população recifense, principalmente da Zona Sul, ganha um espaço de apoio e orientação, com estudantes que passam por treinamentos robustos junto à própria Receita Federal e que, além disso, contam com professores mestres e doutores que acompanham o dia a dia de trabalho”, destacou o reitor de Unit-PE, Diogo Galvão.

