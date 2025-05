A- A+

AÉREAS United Airline e JetBlue fazem parceria para uso de pontos de fidelidade e reserva de voos Acordo prevê que a United voltará a operar no aeroporto JFK, em Nova York, com sete rotas diárias a partir de 2027

A United Airlines e a JetBlue Airways firmaram uma parceria abrangente que permitirá aos viajantes utilizar pontos de fidelidade e reservar voos entre as duas companhias aéreas.

A aliança integrará as operações das companhias na área da cidade de Nova York, nos EUA, dando à United um tão esperado retorno ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK).



Também concederá à JetBlue acesso a alguns dos horários de voo preferenciais da United em seu centro operacional próximo no Aeroporto Liberty de Newark, em Nova Jersey, segundo comunicado divulgado pelas empresas nesta quinta-feira.

O acordo atende ao desejo do CEO da United, Scott Kirby, de garantir voos no JFK em um momento em que problemas no controle de tráfego aéreo estão prejudicando as operações em Newark, principal ligação da empresa com o crucial mercado nova-iorquino.

Chamada de “aliança Blue Sky”, a parceria dará à United acesso aos slots de voo da JetBlue no JFK para até sete viagens de ida e volta diárias a partir de 2027.

As ações da United subiram 2,1% às 7h05 no pré-mercado em Nova York, enquanto as da JetBlue avançaram 3,3%. Ambas as companhias acumulavam queda de pelo menos 20% no ano até o fechamento de quarta-feira, em meio a preocupações com a demanda diante da volatilidade econômica.

As operações no movimentado aeroporto são limitadas, e os chamados slots de decolagem e pouso são altamente valorizados e difíceis de obter. A United tinha uma presença modesta no JFK há alguns anos, mas abandonou o aeroporto em 2022 após fracassarem suas tentativas de expansão.

O novo acordo, que ainda depende de revisão regulatória, também pode oferecer à JetBlue algo que a empresa busca há anos: uma parceira para impulsionar receitas e fortalecer sua presença em um setor altamente competitivo. A companhia terá acesso a oito horários diários de voo da United em Newark durante períodos preferenciais.

Após um plano de crescimento mal-sucedido baseado em aquisições e parcerias, a JetBlue tem reestruturado suas operações e voltado a focar nos mercados centrais do nordeste dos EUA e da costa leste.

Alguns elementos da aliança podem entrar em vigor até o final deste ano. JetBlue e United continuarão a gerenciar e precificar suas redes de forma independente, incluindo o lançamento de novas rotas, frequências e promoções.

Veja também