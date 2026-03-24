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NOVIDADE United Airlines terá assentos que viram "sofá" na classe econômica a partir de 2027 Nova proposta da United Airlines permite transformar fileiras em espaço para deitar em voos longos

A United Airlines anunciou nesta terça-feira (24) um novo modelo de assento para a classe econômica que pode ser convertido em uma espécie de sofá ou cama durante voos internacionais.

Batizada de “Relax Row” (fileira do descanso), a novidade deve começar a operar em 2027 e será instalada gradualmente em aeronaves de longo curso.

A proposta consiste em uma fileira de três assentos que, após a decolagem, pode ser transformada em uma superfície plana semelhante a um colchão, permitindo que passageiros se deitem durante o voo.

O recurso será posicionado entre a classe econômica tradicional e a premium economy.



Segundo a companhia, o sistema utiliza apoios de perna ajustáveis que se elevam até 90 graus, criando um espaço contínuo para descanso. Passageiros que optarem pela novidade também terão acesso a itens adicionais de conforto, como colchão sob medida, cobertores especiais, travesseiros extras e kits para crianças.

A empresa informou que o novo formato será direcionado principalmente a famílias, casais e viajantes que buscam mais conforto sem pagar pelos assentos de classes superiores. A expectativa é que o modelo esteja disponível em mais de 200 aeronaves Boeing 787 e 777 até 2030, com até 12 fileiras desse tipo por avião.

A iniciativa acompanha uma tendência crescente no setor aéreo de oferecer mais opções intermediárias entre a classe econômica e as cabines premium, em resposta à demanda por maior conforto em voos longos.

Nos últimos anos, companhias têm ampliado serviços diferenciados sem necessariamente migrar passageiros para a classe executiva, tradicionalmente mais cara.

Com a novidade, a United Airlines afirma ser a primeira da América do Norte a oferecer esse tipo de configuração na classe econômica. No Brasil, este tipo de assento também é oferecido nos Airbus A330 da Azul, companhia aérea a qual a United é acionista. Na versão brasileira, o "sofá" ocupa quatro poltronas na fileira do meio das aeronaves.

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