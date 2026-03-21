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ECONOMIA United Airlines vai cortar mais voos por causa da alta do petróleo CEO da companhia aérea, Scott Kirby, alerta que preço da commodity pode subir até US$ 175 por barril

A United Airlines vai reduzir um número maior de voos não lucrativos nos próximos dois trimestres, à medida que se prepara para um período prolongado de preços elevados do combustível de aviação devido à guerra no Irã, informa a agência de notícias Reuters.

A medida será tomada apesar da forte demanda por viagens, o que permitiria que as companhias aéreas dos Estados Unidos aumentem as tarifas.

A United já vinha diminuindo a oferta de voos com menor rentabilidade, incluindo algumas operações durante a semana, aos sábados e também no período noturno.

Em memorando enviado aos funcionários na sexta-feira, o diretor-executivo Scott Kirby disse que a companhia está se preparando para um cenário no qual o petróleo atinja até US$ 175 por barril e permaneça acima de US$ 100 até o fim de 2027.

Com os preços nesses níveis, a conta anual de combustível da United aumentaria em cerca de US$ 11 bilhões, mais que o dobro do lucro obtido em seu “melhor ano de todos”, afirmou o CEO, diz a Reuters.

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