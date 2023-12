A- A+

seguradora UnitedHealth terá perda de US$ 7 bilhões por venda da Amil Seguradora americana comunica despesa ao se desfazer de operações no Brasil. Maior parte do valor decorre de ajustes cambiais

A UnitedHealth Group, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira (29) que vai registrar em seus balanços financeiros uma perda de US$ 7 bilhões pela venda de suas operações no Brasil.

A empresa é dona no país da Amil e vendeu esta unidade para o empresário brasileiro José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, na semana passada.

Segundo comunicado da UnitedHealth enviado às autoridades regulatórias americanas, a expectativa é que o negócio seja concluído no primeiro semestre de 2024. A maior parte da despesa de US$ 7 bilhões diz respeito ao impacto de ajustes cambiais.

A UnitedHealth não identifica, no comunicado, para quem vendeu as operações a Amil. Mas, segundo O Globo apurou, Seriperi pagou o equivalente a R$ 11 bilhões pelo negócio, cifra que compreende um valor de R$ 2 bilhões pelo controle acionário da Amil e o equivalente a R$ 9 bilhões em passivos.

A seguradora americana entrou no mercado brasileiro há mais de uma década com a aquisição da Amil participações por US$ 4,7 bilhões, então a maior empresa de planos de saúde do país. Recentemente, porém, a UnitedHealth, sediada em Minnetonka, no estado americano de Minnesota, intensificou seu foco nos EUA e, desde 2022, tentava vender seus ativos brasileiros devido às crescentes perdas na carteira de planos de saúde individuais. Em maio deste ano, a seguradora garantiu que não sairia do Brasil.

Em 2022, a UnitedHealth reportou receitas de US$ 8,7 bilhões de seu negócio internacional, representando cerca de 3% do total. A empresa tem ao todo 5,5 milhões de clientes nessa unidade.

No comunicado enviado ao mercado nesta sexta-feira, a empresa afirma que mantém a perspectiva de registrar lucros em 2024.

Veja também

Justiça Justiça do Rio suspende assembleia da Eletrobras que decidiria sobre incorporação de Furnas