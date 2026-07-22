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Acordo Uruguai e Bolívia passam a integrar acordo de cooperação aérea na América do Sul Segundo o governo federal, a iniciativa permanece aberta à adesão de outros países da América do Sul interessados em participar das discussões sobre a integração regional do transporte aéreo

O Uruguai e a Bolívia formalizaram, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, a adesão ao Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas), levando para seis o número de países integrantes da iniciativa, junto ao Brasil, Argentina, Chile e Paraguai. Os dois países também assinaram acordos bilaterais que passam a contemplar a 7ª Liberdade do Ar.

O Alas permita a criação de um grupo de trabalho que, nos próximos 12 meses, vai elaborar estudos e propostas para harmonizar normas e identificar medidas que contribuam para a integração gradual dos mercados de aviação civil da região.

Esses estudos serão sobre segurança operacional, segurança da aviação civil, regulação econômica, direitos dos passageiros, concorrência e outros aspectos necessários para subsidiar futuras decisões dos países signatários.

Segundo o governo federal, a iniciativa permanece aberta à adesão de outros países da América do Sul interessados em participar das discussões sobre a integração regional do transporte aéreo.

Já a 7ª Liberdade do Ar permite que empresas aéreas operem voos internacionais sem que a operação tenha origem ou destino em seu território. A medida amplia as possibilidades de operação previstas nos acordos de serviços aéreos firmados entre os países.

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