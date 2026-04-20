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Transação USA Rare Earth compra brasileira Serra Verde por cerca de US$ 2,8 bi para garantir terras raras Fechamento da operação é esperado para o terceiro trimestre deste ano, sujeito a condições usuais e aprovações regulatórias

A USA Rare Earth (USAR) anunciou a assinatura de um acordo definitivo para adquirir 100% do Serra Verde Group, dono da mina e unidade de processamento de terras raras Pela Ema, na cidade de Minaçu, em Goiás. O valor da transação foi estimado em cerca de US$ 2,8 bilhões, com pagamento de US$ 300 milhões em caixa e 126,849 milhões de novas ações ordinárias da USAR, tomando como referência o fechamento de US$ 19,95 em 17 de abril.

O fechamento da operação é esperado para o terceiro trimestre deste ano, sujeito a condições usuais e aprovações regulatórias.

Segundo a USAR, a operação assegura um ativo considerado "único" por ser, fora da Ásia, o único produtor em escala dos quatro elementos magnéticos de terras raras (Neodímio, Praseodímio, Disprósio e Térbio).

A Serra Verde tem um contrato de compra mínima garantida de 15 anos para 100% da produção da Fase 1 desses quatro elementos, com um veículo de propósito específico capitalizado por diversas partes do governo dos Estados Unidos e fontes privadas, incluindo pisos de preço para os elementos.

A empresa também cita um pacote de financiamento de US$ 565 milhões da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (DFC, uma agência de fomento) para otimização e expansão até o fluxo de caixa positivo.



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